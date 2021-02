Zonele grav afectate de COVID-19. Capitala ramane lider la infectari. Alte 7 judete depasesc 100 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore

Lista completa a cazurilor, in functie de judet

Capitala a inregistrat 489 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 2,34 la mia de locuitori si un total de 127.407 cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis are 318 cazuri noi, 4,18 incidenta la mia de locuitori si 37.725 de cazuri in total.Maramures a raportat 140 de imbolnaviri noi, cu o incidenta de 2,98 la mia de locuitori si 16.473 de cazuri in total.Ilfov are 152 de infectari noi, 2,47 incidenta la mia de locuitori si 30.833 de cazuri in total.Hunedoara are 101 cazuri noi, 2,03 incidenta la mia de locuitori si 15.314 cazuri in total.Dolj a raportat 108 cazuri noi, 1,39 incidenta la mia de locuitori si 19.139 de cazuri in total.Cluj are 287 de cazuri noi, 2,6 incidenta la mia de locuitori si 39.275 de cazuri in total.Brasov a inregistrat 162 de cazuri noi, 2,55 incidenta la mia de locuitori si 31.485 de cazuri in total.Judet - Numar total de cazuri - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 15301 76 2,052. Arad 16989 71 1,373. Arges 20967 41 0,594. Bacau 20049 66 1,125. Bihor 21067 75 0,856. Bistrita-Nasaud 8692 32 0,797. Botosani 10800 38 1,18. Brasov 31485 162 2,559. Braila 9716 45 0,6410. Buzau 9461 31 0,5911. Caras-Severin 8228 21 0,8512. Calarasi 7550 13 0,6813. Cluj 39275 287 2,614. Constanta 31625 66 1,2415. Covasna 5880 20 0,716. Dambovita 17584 53 1,0917. Dolj 19139 108 1,3918. Galati 20115 84 0,9619. Giurgiu 7702 39 0,920. Gorj 6663 53 1,4621. Harghita 6169 35 0,6222. Hunedoara 15314 101 2,0323. Ialomita 8138 25 0,8124. Iasi 33206 89 0,7425. Ilfov 30833 152 2,4726. Maramures 16473 140 2,9827. Mehedinti 5965 32 0,7728. Mures 17801 61 0,8729. Neamt 13776 66 0,9530. Olt 11221 34 0,7231. Prahova 27113 71 0,6732. Satu Mare 9626 66 1,7333. Salaj 7849 58 1,5534. Sibiu 19776 87 1,5235. Suceava 20725 75 1,1636. Teleorman 9732 47 1,1337. Timis 37725 318 4,1838. Tulcea 6357 13 0,6639. Vaslui 12746 50 0,9840. Valcea 11717 62 1,0641. Vrancea 8160 47 0,5242. Mun. Bucuresti 127407 489 2,34