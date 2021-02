Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Peste 500 de cazuri noi in Capitala. Alte noua judete au inregistrat mai mult de 100 de infectari

Lista completa a cazurilor, pe judete

Municipiul Bucuresti a raportat 523 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, are o rata de infectare de 2,42 la mia de locuitori si 127.930 de imbolnaviri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 412 cazuri noi, cu o rata de 4,45 la mia de locuitori si 38.137 de cazuri in total.Ilfov a raportat 197 de cazuri noi, 2,58 incidenta la mia de locuitori si 31.030 de cazuri in total.Brasov a raportat 183 de cazuri noi, cu o rata de infectare de 2,62 la mia de locuitori si 31.668 de cazuri in total.Cluj are 177 de cazuri noi, 2,66 incidenta la mia de locuitori si 39.452 de cazuri in total.Si alte judete au raportat peste 100 de cazuri noi, precum Maramures (160), Iasi (135), Hunedoara (110), Constanta (165), Arad (107).Judet - Cazuri totale - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 15381 80 2,332. Arad 17096 107 1,373. Arges 21005 38 0,634. Bacau 20126 77 1,145. Bihor 21121 54 0,886. Bistrita-Nasaud 8719 27 0,817. Botosani 10830 30 1,138. Brasov 31668 183 2,629. Braila 9744 28 0,6910. Buzau 9488 27 0,611. Caras-Severin 8276 48 0,9212. Calarasi 7561 11 0,6613. Cluj 39452 177 2,6614. Constanta 31790 165 1,3115. Covasna 5901 21 0,7516. Dambovita 17671 87 1,1917. Dolj 19207 68 1,4518. Galati 20213 98 1,0819. Giurgiu 7742 40 0,9720. Gorj 6700 37 1,5121. Harghita 6190 21 0,6622. Hunedoara 15424 110 2,1423. Ialomita 8160 22 0,8524. Iasi 33341 135 1,0625. Ilfov 31030 197 2,5826. Maramures 16633 160 3,0827. Mehedinti 5988 23 0,8628. Mures 17853 52 0,9529. Neamt 13851 75 1,0430. Olt 11259 38 0,7631. Prahova 27159 46 0,6732. Satu Mare 9691 65 1,7533. Salaj 7893 44 1,634. Sibiu 19843 67 1,6835. Suceava 20808 83 1,1936. Teleorman 9773 41 1,1537. Timis 38137 412 4,4538. Tulcea 6375 18 0,6939. Vaslui 12896 50 0,9740. Valcea 11774 57 1,1841. Vrancea 8186 26 0,642. Mun. Bucuresti 127930 523 2,42