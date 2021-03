Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala se mentine in topul infectarilor. Situatie ingrijoratoare in alte sapte judete

Capitala a raportat 454 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, cu o incidenta de 2,56 la mia de locuitori si 130.175 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Timis, cu 209 cazuri noi, 5,02 incidenta la mia de locuitori si 39.579 de cazuri in total.Constanta a raportat 188 de cazuri noi, 1,67 incidenta la mia de locuitori si 32.396 de cazuri in total.Cluj a raportat 187 de cazuri noi, 3,20 incidenta la mia de locuitori si 40.554 de cazuri in total.Peste 100 de infectari noi au raportat si Brasov (179), Hunedoara (126), Ilfov (111) si Maramures (122).