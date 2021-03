Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Peste 700 de infectari noi in Bucuresti. Alte 11 judete au raportat cifre ingrijoratoare

Lista completa a cazurilor, in functie de judet

Municipiul Bucuresti a raportat 707 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 2,71 la mia de locuitori si un total de 130.882 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a inregistrat 415 cazuri noi, cu o incidenta de 5,24 la mia de locuitori si 39.994 de cazuri in total.Cluj are 309 cazuri noi, 3,42 incidenta la mia de locuitori si 40.863 de infectari in total.Brasov are 191 de cazuri noi, 3,04 incidenta la mia de locuitori si 32.630 de cazuri in total.Tot peste 100 de infectari noi au fost inregistrate si in Bihor (111), Constanta (115), Dolj (123), Iasi (157), Ilfov (162), Maramures (114), Sibiu (106).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 15735 80 2,352. Arad 17534 92 1,713. Arges 21291 58 0,854. Bacau 20550 84 1,285. Bihor 21585 111 1,306. Bistrita-Nasaud 8908 40 1,107. Botosani 11105 65 1,278. Brasov 32630 191 3,049. Braila 9893 40 0,8810. Buzau 9631 20 0,7011. Caras-Severin 8404 25 1,0112. Calarasi 7687 27 0,7313. Cluj 40863 309 3,4214. Constanta 32511 115 1,7415. Covasna 6008 28 0,9116. Dambovita 18029 72 1,4617. Dolj 19848 123 1,7218. Galati 20617 78 1,3319. Giurgiu 7957 49 1,3520. Gorj 7083 90 1,9921. Harghita 6300 28 0,7322. Hunedoara 16022 106 2,5423. Ialomita 8312 35 1,0124. Iasi 33985 157 1,2525. Ilfov 31807 162 3,0426. Maramures 17219 114 3,0427. Mehedinti 6136 41 1,0828. Mures 18082 65 0,9629. Neamt 14167 69 1,2130. Olt 11459 19 0,7831. Prahova 27449 54 0,7332. Satu Mare 10046 88 1,9933. Salaj 8169 81 2,2034. Sibiu 20284 106 1,8635. Suceava 21201 78 1,1436. Teleorman 10004 47 1,2437. Timis 39994 415 5,2438. Tulcea 6481 23 0,8339. Vaslui 13123 46 1,0040. Valcea 12071 59 1,5641. Vrancea 8344 28 0,7742. Mun. Bucuresti 130882 707 2,71