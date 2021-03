Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala depaseste 700 de cazuri noi. Alte 16 judete au raportat peste 100 de infectari

Lista completa a cazurilor, in functie de judet

Municipiul Bucuresti a inregistrat 743 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, avand o incidenta de 3,16 la mia de locuitori si 135.408 cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 307 cazuri noi, 5,19 incidenta la mia de locuitori si 41.898 de cazuri in total.Cluj a raportat 276 de cazuri noi, 3,29 incidenta la mia de locuitori si 42.117 de infectari in total.Ilfov are 213 cazuri noi, 3.61 incidenta la mia de locuitori si 32.798 de cazuri in total.La diferenta foarte mica este Constanta, cu 212 cazuri noi, 1,93 incidenta la mia de locuitori si 33.187 de cazuri in total.Tot peste 100 de cazuri au inregistrat si Alba (104), Bihor (104), Brasov (196), Dambovita (158), Dolj (121), Galati (193), Hunedoara (182), Iasi (143), Maramures (131), Satu Mare (122), Sibiu (149) si Suceava (119).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 16172 104 2,232. Arad 17990 74 1,933. Arges 21637 51 14. Bacau 20963 43 1,125. Bihor 22124 104 1,646. Bistrita-Nasaud 9077 30 1,137. Botosani 11350 83 1,218. Brasov 33664 196 3,139. Braila 10075 27 0,9610. Buzau 9795 30 0,6711. Caras-Severin 8582 36 0,9912. Calarasi 7844 34 0,9113. Cluj 42117 276 3,2914. Constanta 33187 212 1,9315. Covasna 6121 41 0,9016. Dambovita 18453 158 1,6317. Dolj 20490 121 1,6418. Galati 21129 193 1,4319. Giurgiu 8278 39 1,9620. Gorj 7424 85 2,0621. Harghita 6407 23 0,6922. Hunedoara 16612 182 2,6923. Ialomita 8468 47 1,1024. Iasi 34681 143 1,3925. Ilfov 32798 213 3,6126. Maramures 17775 131 2,3827. Mehedinti 6298 41 1,1528. Mures 18413 71 0,9829. Neamt 14582 53 1,3230. Olt 11725 17 0,9931. Prahova 27779 35 0,7932. Satu Mare 10413 122 1,9933. Salaj 8451 59 2,2934. Sibiu 20757 149 1,8835. Suceava 21568 119 1,0136. Teleorman 10263 56 1,4037. Timis 41898 307 5,1938. Tulcea 6607 28 0,9939. Vaslui 13424 90 1,0740. Valcea 12497 79 1,8141. Vrancea 8525 37 0,9042. Mun. Bucuresti 135408 743 3,16