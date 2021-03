Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala ramane in topul infectarilor. Alte 12 judete au raportat peste 100 de cazuri

Lista cazurilor, in functie de judet

Capitala a inregistrat 552 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, avand o incidenta de 3,16 la mia de locuitori si 135.960 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 350 de infectari noi, 5,18 incidenta la mia de locuitori si 42.248 de cazuri in total.Cluj are 254 de cazuri noi, 3,31 incidenta la mia de locuitori si 42.371 de cazuri in total.Constanta are 238 de cazuri noi, 2,08 incidenta la mia de locuitori si 33.425 de cazuri in total.Valori ingrijoratoare au inregistrat si Alba (100), Bihor (151), Brasov (223), Dambovita (108), Dolj (184), Hunedoara (121), Iasi (127), Ilfov (223) si Maramures (114).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 16272 100 2,332. Arad 18076 86 1,903. Arges 21715 78 1,024. Bacau 21057 94 1,165. Bihor 22275 151 1,776. Bistrita-Nasaud 9117 40 1,147. Botosani 11404 54 1,248. Brasov 33887 223 3,149. Braila 10146 71 1,1010. Buzau 9837 42 0,6911. Caras-Severin 8623 41 1,0312. Calarasi 7871 27 0,9413. Cluj 42371 254 3,3114. Constanta 33425 238 2,0815. Covasna 6154 33 0,9816. Dambovita 18561 108 1,6917. Dolj 20674 184 1,7418. Galati 21209 80 1,4719. Giurgiu 8320 42 1,9620. Gorj 7497 73 2,1321. Harghita 6437 30 0,7222. Hunedoara 16733 121 2,6423. Ialomita 8500 32 1,1224. Iasi 34808 127 1,3825. Ilfov 33021 223 3,7326. Maramures 17889 114 2,3327. Mehedinti 6339 41 1,2328. Mures 18480 67 1,0229. Neamt 14668 86 1,3630. Olt 11778 53 1,0431. Prahova 27876 97 0,8632. Satu Mare 10492 79 2,0133. Salaj 8527 76 2,4634. Sibiu 20855 98 1,9235. Suceava 21628 60 0,9736. Teleorman 10329 66 1,4337. Timis 42248 350 5,1838. Tulcea 6639 32 1,0439. Vaslui 13484 60 1,0940. Valcea 12576 79 1,8841. Vrancea 8592 67 1,0042. Mun. Bucuresti 135960 552 3,16