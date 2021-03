Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Peste 1.000 de cazuri noi in Bucuresti, in ultimele 24 de ore. Alte 12 judete au raportat peste 100 de infectari

Lista completa a cazurilor, pe judete

Capitala a inregistrat 1.102 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, o rata de incidenta de 3,36 la mia de locuitori si 137.062 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 396 de infectari noi, 5,22 incidenta la mia de locuitori si 42.644 de cazuri in total.Brasov are 297 de cazuri noi, 3,34 incidenta la mia de locuitori si 34.184 de cazuri in total.Constanta are 270 de cazuri noi, 2,27 incidenta la mia de locuitori si 33.695 de cazuri in total.Cluj a inregistrat 216 cazuri noi, 3,25 incidenta la mia de locuitori si 42.587 de infectari in total.Tot peste 100 de cazuri noi au raportat si Alba (101), Arad (117), Bihor (105), Dolj (125), Iasi (146), Ilfov (134), Prahova (112) si Sibiu (101).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 16373 101 2,422. Arad 18193 117 1,963. Arges 21802 87 1,084. Bacau 21141 84 1,185. Bihor 22380 105 1,846. Bistrita-Nasaud 9165 48 1,227. Botosani 11447 43 1,258. Brasov 34184 297 3,349. Braila 10223 77 1,2410. Buzau 9869 32 0,7111. Caras-Severin 8664 41 1,1112. Calarasi 7916 45 1,0213. Cluj 42587 216 3,2514. Constanta 33695 270 2,2715. Covasna 6167 13 0,9916. Dambovita 18650 89 1,7717. Dolj 20799 125 1,7618. Galati 21289 80 1,4719. Giurgiu 8377 57 2,0320. Gorj 7547 50 2,0621. Harghita 6467 30 0,7622. Hunedoara 16823 90 2,6223. Ialomita 8539 39 1,1724. Iasi 34954 146 1,4325. Ilfov 33155 134 3,6726. Maramures 17987 98 2,3327. Mehedinti 6367 28 1,2528. Mures 18528 48 1,0329. Neamt 14759 91 1,4130. Olt 11835 57 1,0731. Prahova 27988 112 0,9332. Satu Mare 10540 48 1,9433. Salaj 8616 89 2,6334. Sibiu 20956 101 1,9935. Suceava 21690 62 0,9536. Teleorman 10393 64 1,4937. Timis 42644 396 5,2238. Tulcea 6652 13 1,0039. Vaslui 13545 61 1,1240. Valcea 12665 89 1,9641. Vrancea 8625 33 0,9842. Mun. Bucuresti 137062 1102 3,36