Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala a inregistrat peste 1.000 de cazuri noi. Alte sase judete au depasit 200 de infectari

Lista cazurilor, in functie de judet

Capitala a inregistrat 1.031 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, avand o incidenta de 4,64 la mia de locuitori si 144.559 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a inregistrat 324 de infectari noi, o incidenta de 5,96 la mia de locuitori si 45.425 de cazuri in total.Ilfov are 379 de cazuri noi, 6,37 incidenta la mia de locuitori si 35.556 de cazuri in total.Hunedoara a raportat 266 de infectari noi, 3,80 incidenta la mia de locuitori si 18.043 de infectari in total.Constanta a inregistrat 248 de cazuri noi, 3,37 incidenta la mia de locuitori si 35.536 de cazuri in total.Cluj are 295 de cazuri noi, 4,02 incidenta la mia de locuitori si 44.731 de infectari in total.Brasov a raportat 216 cazuri noi, 4,38 incidenta la mia de locuitori si 36.077 de cazuri in total.Judet - Cazuri totale - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 17134 96 3,232. Arad 19095 159 2,703. Arges 22515 147 1,604. Bacau 21933 131 1,525. Bihor 23334 137 2,426. Bistrita-Nasaud 9567 79 1,737. Botosani 11902 58 1,558. Brasov 36077 216 4,389. Braila 10712 74 2,0710. Buzau 10210 49 1,0511. Caras-Severin 8966 53 1,4212. Calarasi 8247 64 1,5713. Cluj 44731 295 4,0214. Constanta 35536 248 3,4715. Covasna 6428 38 1,4716. Dambovita 19410 91 2,3417. Dolj 21862 162 2,2218. Galati 22224 152 2,0519. Giurgiu 8845 78 2,6820. Gorj 8067 69 2,3321. Harghita 6671 36 0,9922. Hunedoara 18043 266 3,8023. Ialomita 8887 48 1,7524. Iasi 36337 159 2,0025. Ilfov 35556 379 6,3726. Maramures 18667 75 2,2627. Mehedinti 6704 49 1,7828. Mures 19197 104 1,6129. Neamt 15475 115 1,8830. Olt 12249 74 1,3431. Prahova 28756 120 1,4032. Satu Mare 11112 53 2,2933. Salaj 9072 54 3,0434. Sibiu 21789 161 2,6335. Suceava 22174 66 1,0136. Teleorman 10859 70 1,9237. Timis 45425 324 5,9638. Tulcea 6873 33 1,3439. Vaslui 13950 50 1,3440. Valcea 13280 67 2,5041. Vrancea 8919 39 1,2242. Mun. Bucuresti 144559 1031 4,64