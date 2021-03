Capitala ramane in topul infectarilor, cu peste 1.400 de imbolnaviri. Alte 10 judete au raportat peste 100 de cazuri noi

Lista cazurilor noi, in functie de judet

Capitala a raportat 1.446 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 5,67 la mia de locuitori si 149.193 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Ilfov a inregistrat 236 de cazuri noi, 6,78 incidenta la mia de locuitori si 36.349 de cazuri in total.Cluj are tot 236 de infectari noi, 4,30 incidenta la mia de locuitori si 45.522 de cazuri in total.Tot peste 100 de cazuri noi au raportat si Brasov (170), Constanta (161), Dolj (137), Galati (125), Iasi (123), Prahova (130) si Timis (155).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 17363 47 3,392. Arad 19391 69 3,003. Arges 22780 71 1,794. Bacau 22264 90 1,745. Bihor 23688 91 2,626. Bistrita-Nasaud 9700 22 1,897. Botosani 12051 37 1,608. Brasov 36651 170 4,629. Braila 10882 21 2,3310. Buzau 10319 29 1,1511. Caras-Severin 9066 22 1,5612. Calarasi 8403 25 1,8113. Cluj 45522 236 4,3014. Constanta 36004 161 3,5715. Covasna 6506 0 1,6516. Dambovita 19704 97 2,5817. Dolj 22359 137 2,5018. Galati 22584 125 2,3019. Giurgiu 9075 55 2,9220. Gorj 8197 28 2,2621. Harghita 6747 15 1,0822. Hunedoara 18437 56 4,1823. Ialomita 8988 20 1,9024. Iasi 36826 123 2,2225. Ilfov 36349 236 6,7826. Maramures 18811 33 2,1127. Mehedinti 6813 31 1,8928. Mures 19422 21 1,7829. Neamt 15668 40 1,9430. Olt 12402 45 1,5431. Prahova 29096 130 1,6632. Satu Mare 11230 26 2,3233. Salaj 9218 19 3,2134. Sibiu 22148 96 2,9235. Suceava 22322 35 1,0336. Teleorman 11021 63 2,0537. Timis 46274 155 5,9738. Tulcea 6975 25 1,5639. Vaslui 14108 37 1,3840. Valcea 13507 53 2,5341. Vrancea 8987 19 1,2442. Mun. Bucuresti 149193 1446 5,67