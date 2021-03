Zonele cel mai grav afectate de COVID-19: patru judete au raportat peste 300 de cazuri noi. Cat de grava este situatia in Bucuresti

Lista cazurilor, in functie de judet

Capitala a raportat 695 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, o incidenta de 6,22 la mia de locuitori si 149.888 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj are 397 de imbolnaviri noi, 5,05 incidenta la mia de locuitori si 45.919 cazuri in total.Timis a inregistrat 371 de infectari noi, 6,14 incidenta la mia de locuitori si 46.645 de cazuri in total.Brasov are 319 cazuri noi, 4,76 incidenta la mia de locuitori si 36.970 de cazuri in total.Ilfov a raportat 301 cazuri noi, 7,74 incidenta la mia de locuitori si 36.650 de cazuri in total.Tot peste 100 de infectari noi au raportat si Alba (118), Arad (109), Arges (104), Bihor (118), Constanta (189), Dambovita (106), Galati (111), Hunedoara (128) si Iasi (154).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 17481 118 3,412. Arad 19500 109 2,923. Arges 22884 104 1,864. Bacau 22363 99 1,725. Bihor 23806 118 2,566. Bistrita-Nasaud 9754 54 1,887. Botosani 12119 68 1,598. Brasov 36970 319 4,769. Braila 10952 70 2,3410. Buzau 10360 41 1,1711. Caras-Severin 9105 39 1,5912. Calarasi 8465 62 1,9013. Cluj 45919 397 5,0514. Constanta 36193 189 3,6815. Covasna 6532 26 1,6216. Dambovita 19810 106 2,4717. Dolj 22383 24 2,7218. Galati 22695 111 2,3619. Giurgiu 9138 63 3,1320. Gorj 8245 48 2,4321. Harghita 6767 20 1,0622. Hunedoara 18565 128 4,2123. Ialomita 9036 48 1,9624. Iasi 36980 154 2,1525. Ilfov 36650 301 7,4726. Maramures 18871 60 2,2227. Mehedinti 6868 55 1,8828. Mures 19512 90 1,7829. Neamt 15731 63 2,0630. Olt 12439 37 1,5931. Prahova 29147 51 1,6232. Satu Mare 11321 91 2,3633. Salaj 9276 58 3,2634. Sibiu 22240 92 2,9935. Suceava 22404 82 1,0636. Teleorman 11082 61 2,1237. Timis 46645 371 6,1438. Tulcea 7006 31 1,5939. Vaslui 14175 67 1,4140. Valcea 13569 62 2,6841. Vrancea 9042 55 1,2642. Mun. Bucuresti 149888 695 6,22