Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Record de cazuri noi in Capitala. Patru judete au raportat peste 300 de infectari

Lista cazurilor, in functie de judet

Municipiul Bucuresti a raportat 2.171 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, ajungand la o rata de incidenta de 6,50 la mia de locuitori si 153.151 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a inregistrat 385 de cazuri noi, 6,14 incidenta la mia de locuitori si 47.334 de cazuri in total.Cluj a raportat 375 de cazuri noi, 5,47 incidenta la mia de locuitori si 46.682 de infectari in total.Constanta are 342 de cazuri noi, 3,80 incidenta la mia de locuitori si 36.667 de cazuri in total.Ilfov a inregistrat 324 de imbolnaviri noi, 7,91 incidenta la mia de locuitori si 37.322 de cazuri in total.Peste 200 de cazuri noi au raportat si Iasi (241), Galati (229), Hunedoara (227) si Brasov (296).Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 17735 108 3,432. Arad 19791 145 3,133. Arges 23135 116 1,984. Bacau 22633 178 1,845. Bihor 24113 168 2,676. Bistrita-Nasaud 9916 63 1,977. Botosani 12315 129 1,638. Brasov 37491 296 4,989. Braila 11065 79 2,4210. Buzau 10494 65 1,2011. Caras-Severin 9233 58 1,6312. Calarasi 8563 36 2,0213. Cluj 46682 375 5,4714. Constanta 36667 342 3,8015. Covasna 6695 85 1,9016. Dambovita 20050 119 2,6017. Dolj 22638 94 2,7318. Galati 23005 229 2,4919. Giurgiu 9319 72 3,3820. Gorj 8374 64 2,3321. Harghita 6856 51 1,1122. Hunedoara 18995 227 4,3823. Ialomita 9168 60 2,0124. Iasi 37424 241 2,2325. Ilfov 37322 324 7,9126. Maramures 18987 58 2,1527. Mehedinti 6958 42 1,9328. Mures 19767 130 1,8529. Neamt 15933 88 2,0130. Olt 12527 65 1,6231. Prahova 29424 144 1,7332. Satu Mare 11495 83 2,3333. Salaj 9410 63 3,2734. Sibiu 22489 107 3,0435. Suceava 22510 46 1,0636. Teleorman 11254 91 2,2037. Timis 47334 385 6,1438. Tulcea 7098 46 1,6939. Vaslui 14296 52 1,4040. Valcea 13786 95 2,7341. Vrancea 9135 43 1,3342. Mun. Bucuresti 153151 2171 6,50