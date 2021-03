Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Bucurestiul ramane in topul negru, cu peste 1.000 de cazuri noi. Alte trei judete au raportat peste 200 de infectari

Lista cazurilor, in functie de judet

Capitala a raportat 1.105 cazuri noi, in ultimele 24 de ore, ajungand la o rata de incidenta de 7,06 la mia de locuitori si la un total de 157.015 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Ilfov a raportat 327 de imbolnaviri noi, 8,51 rata de incidenta la mia de locuitori si 38.696 de cazuri in total.Constanta a raportat 288 de cazuri noi, 4,17 incidenta la mia de locuitori si 37.706 de cazuri in total.Cluj a inregistrat 280 de infectari noi, 5,71 incidenta la mia de locuitori si 47.886 de cazuri in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 18082 52 3,672. Arad 20277 94 3,353. Arges 23598 130 2,304. Bacau 23078 104 2,055. Bihor 24602 82 2,846. Bistrita-Nasaud 10081 20 2,237. Botosani 12581 65 1,958. Brasov 38376 185 5,189. Braila 11404 40 2,7210. Buzau 10696 35 1,4311. Caras-Severin 9396 30 1,8512. Calarasi 8786 34 2,4213. Cluj 47886 280 5,7114. Constanta 37706 288 4,1715. Covasna 6877 1 2,4416. Dambovita 20413 78 2,6917. Dolj 23350 116 2,8918. Galati 23620 198 2,9319. Giurgiu 9587 55 3,5620. Gorj 8527 21 2,2021. Harghita 6946 9 1,2022. Hunedoara 19500 91 4,8123. Ialomita 9342 38 2,2524. Iasi 38124 120 2,4625. Ilfov 38696 327 8,5126. Maramures 19171 36 1,8227. Mehedinti 7136 30 2,2028. Mures 20183 48 2,2329. Neamt 16291 36 2,1230. Olt 12803 36 1,6631. Prahova 29920 100 1,9732. Satu Mare 11657 22 2,3333. Salaj 9581 14 3,1034. Sibiu 22967 86 3,3835. Suceava 22694 28 1,0736. Teleorman 11506 40 2,4837. Timis 48353 126 5,9838. Tulcea 7288 43 2,1939. Vaslui 14499 27 1,4940. Valcea 14103 55 2,9041. Vrancea 9249 21 1,2742. Mun. Bucuresti 157015 1105 7,06