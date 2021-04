Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Peste 1.000 de cazuri noi in Bucuresti si aproape 600 in Cluj. Alte patru judete au raportat peste 200 de infectari

Lista cazurilor, in functie de judet

Capitala a inregistrat 1.023 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 7,01 la mia de locuitori si 162.546 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj a raportat 570 de cazuri noi, o incidenta de 6,44 la mia de locuitori si 50.309 cazuri in total.Brasov are 279 de cazuri noi, 5,05 incidenta la mia de locuitori si 39.641 de infectari in total.Constanta a inregistrat 234 de imbolnaviri noi, 4,33 incidenta la mia de locuitori si 38.824 de cazuri in total.Ilfov are 232 de cazuri noi, 9,08 incidenta la mia de locuitori si 40.386 de cazuri in total.Timis are 233 de cazuri noi, 5,37 incidenta la mia de locuitori si 49.738 de infectari in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 18682 130 3,762. Arad 21008 129 3,653. Arges 24237 112 2,554. Bacau 23675 140 2,205. Bihor 25460 140 2,956. Bistrita-Nasaud 10461 80 2,487. Botosani 12927 69 2,068. Brasov 39641 279 5,059. Braila 11787 73 3,0110. Buzau 11051 72 1,6311. Caras-Severin 9665 51 1,9612. Calarasi 9056 37 2,5013. Cluj 50309 570 6,4414. Constanta 38824 234 4,3315. Covasna 7152 34 2,7616. Dambovita 20897 84 2,7017. Dolj 24026 137 2,9118. Galati 24454 169 3,1419. Giurgiu 9906 54 3,4220. Gorj 8694 46 1,7521. Harghita 7143 28 1,2622. Hunedoara 20288 140 4,6323. Ialomita 9690 48 2,6424. Iasi 39083 137 2,4825. Ilfov 40386 232 9,0826. Maramures 19474 45 1,5427. Mehedinti 7368 56 2,1528. Mures 20836 106 2,4629. Neamt 16759 91 2,2030. Olt 13153 56 1,9431. Prahova 30787 166 2,3332. Satu Mare 11977 38 2,0833. Salaj 9833 46 2,9634. Sibiu 23558 117 3,5035. Suceava 22990 55 0,9836. Teleorman 11974 78 2,7437. Timis 49738 233 5,3738. Tulcea 7496 35 2,4239. Vaslui 14822 55 1,5740. Valcea 14622 96 3,0241. Vrancea 9497 37 1,3242. Mun. Bucuresti 162546 1023 7,01