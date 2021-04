Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Usoara scadere in Bucuresti. Doar alte trei judete au raportat peste 200 de cazuri noi

Lista cazurilor in functie de judet

Municipiul Bucuresti a inregistrat 638 de cazuri noi, are o rata de incidenta de 6,85 la mia de locuitori si 163.184 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Ilfov a raportat 350 de infectari noi, 9,17 incidenta la mia de locuitori si 40.736 de cazuri in total.Constanta are 242 de cazuri noi, 4,26 incidenta la mia de locuitori si 39.066 de cazuri in total.Timis are 212 cazuri noi, 5,29 incidenta la mia de locuitori si 49.950 de cazuri in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 18757 75 3,722. Arad 21112 104 3,733. Arges 24379 142 2,584. Bacau 23817 142 2,145. Bihor 25602 142 3,116. Bistrita-Nasaud 10510 49 2,447. Botosani 12987 60 2,048. Brasov 39799 158 5,079. Braila 11805 18 2,9310. Buzau 11108 57 1,6511. Caras-Severin 9715 50 2,0012. Calarasi 9100 44 2,5013. Cluj 50369 60 6,3314. Constanta 39066 242 4,2615. Covasna 7182 30 2,7616. Dambovita 20956 59 2,7217. Dolj 24133 107 2,8118. Galati 24558 104 3,1919. Giurgiu 9968 62 3,4020. Gorj 8725 31 1,6521. Harghita 7159 16 1,3022. Hunedoara 20368 80 4,5923. Ialomita 9756 66 2,5924. Iasi 39241 158 2,5325. Ilfov 40736 350 9,1726. Maramures 19501 27 1,4727. Mehedinti 7403 35 2,1328. Mures 20890 54 2,5229. Neamt 16814 55 2,1430. Olt 13202 49 1,9231. Prahova 30925 138 2,3632. Satu Mare 12010 33 2,0933. Salaj 9866 33 2,9634. Sibiu 23680 122 3,4735. Suceava 23013 23 0,9736. Teleorman 12029 55 2,8337. Timis 49950 212 5,2938. Tulcea 7539 43 2,4739. Vaslui 14873 51 1,5840. Valcea 14652 30 3,1141. Vrancea 9535 38 1,3842. Mun. Bucuresti 163184 638 6,85