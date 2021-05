Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Doar Capitala inregistreaza peste 100 de infectari noi

Judetele care au raportat mai putin de 10 cazuri noi

Botosani - 3

Cluj - 8

Galati - 1

Giurgiu - 9

Gorj - 3

Ialomita - 3

Mehedinti - 9

Satu Mare - 6

Suceava - 3

Teleorman - 9

Vrancea - 9

Lista cazurilor in functie de judet

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

Capitala a inregistrat 133 de cazuri noi, 2,65 incidenta la mia de locuitori si 180.280 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Sibiu, cu 57 de infectari noi, 1,73 incidenta la mia de locuitori si 25.772 de infectari in total.Pe locul trei este Ilfov, cu 48 de imbolnaviri noi, 2,47 incidenta la mia de locuitori si 44.331 de cazuri in total.1. Alba 20557 20 1,962. Arad 23267 18 1,783. Arges 26562 29 1,324. Bacau 25682 18 1,025. Bihor 28427 34 1,926. Bistrita-Nasaud 11600 17 1,287. Botosani 13888 3 0,778. Brasov 42884 36 1,649. Braila 12990 24 1,2810. Buzau 12247 16 0,9611. Caras-Severin 10962 37 1,7912. Calarasi 9852 14 0,9413. Cluj 56150 8 2,3614. Constanta 42221 12 1,4815. Covasna 8263 31 1,7716. Dambovita 22144 17 0,8717. Dolj 26085 21 1,0218. Galati 26964 1 1,4019. Giurgiu 10804 9 1,0120. Gorj 9106 3 0,4021. Harghita 7961 13 1,1322. Hunedoara 22451 19 1,5123. Ialomita 10587 3 1,0924. Iasi 41699 12 0,9525. Ilfov 44331 48 2,4726. Maramures 20114 12 0,4627. Mehedinti 8079 9 1,0328. Mures 23337 39 1,7029. Neamt 18357 17 1,0630. Olt 14264 10 1,0531. Prahova 34000 30 1,6732. Satu Mare 12808 6 0,8333. Salaj 10706 10 1,4734. Sibiu 25772 57 1,7335. Suceava 23825 3 0,3836. Teleorman 13373 9 1,4137. Timis 53462 47 1,8238. Tulcea 8206 12 1,0339. Vaslui 15727 24 0,5840. Valcea 16060 14 1,2841. Vrancea 10403 9 0,9242. Mun. Bucuresti 180289 133 2,62