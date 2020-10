Zonele cel mai puternic afectate de COVID in Romania: peste 500 de noi imbolnaviri in Bucuresti. Lista judetelor cu cifre alarmante

Judetul Iasi se afla pe locul secund, dupa Municipiul Bucuresti, in ceea ce priveste numarul total de cazuri, 8.215. Din aceste cazuri, 2.450 au fost confirmate doar in ultimele doua saptamani.Iasiul este urmat in acest clasament de judetul Prahova, care a ajuns la un numar total de cazuri de 8.112, dupa ce marti au fost confirmate alte 132 de noi imbolnaviri. In ultimele 14 zile in acest judet au fost confirmate 1.803 cazuri.Judetele care au inregistrat peste 100 de noi cazuri sunt: Alba 120, Arad 105, Bacau 101, Cluj 228, Iasi 214, Prahova 132 si Timis 147.Municipiul Bucuresti a raportat 545 de noi imbolnaviri, ceea ce duce numarul cazurilor confirmate in ultimele doua saptamani la 8.037.Nr. crt. Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate1.Alba 3573 1202.Arad 3894 1053.Arges 6135 404.Bacau 6777 1015.Bihor 4771 826.Bistrita-Nasaud 2004 547.Botosani 2377 518.Brasov 7969 579.Braila 3032 2510.Buzau 3334 2911.Caras-Severin 2056 7212.Calarasi 1257 3713.Cluj 5972 22814.Constanta 4404 9115.Covasna 1745 4116.Dambovita 5281 6217.Dolj 4605 5718.Galati 5513 6019.Giurgiu 1564 1620.Gorj 2507 3521.Harghita 2081 8522.Hunedoara 3352 7123.Ialomita 1741 4524.Iasi 8215 21425.Ilfov 4674 9826.Maramures 3168 7927.Mehedinti 1741 3028.Mures 3309 8629.Neamt 4928 8230.Olt 2813 4431.Prahova 8112 13232.Satu Mare 1198 333.Salaj 1526 3434.Sibiu 3677 3835.Suceava 8038 9736.Teleorman 2439 9537.Timis 6168 14738.Tulcea 1235 1439.Vaslui 4189 3240.Valcea 3784 3441.Vrancea 3124 3242.Mun. Bucuresti 27829 54543. - 143TOTAL 186.254 3.400