CORONAVIRUS Romania. Situatie grava in Bucuresti si in alte patru judete

Conform raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti au fost raportate 967 de cazuri noi, iar de la inceputul pandemiei, pana in prezent au fost confirmate 94.380 de infectii.O situatie dificila este in judetul Ilfov, unde numarul infectiilor noi la 24 de ore este de 326.Urmeaza judetele Timis (299), Constanta (215) si Iasi (212).Cele mai putine cazuri noi sunt in Covasna (13).1. Alba 11855 87 2,412. Arad 13609 117 2,233. Arges 17825 91 2,774. Bacau 15719 85 1,835. Bihor 17077 117 2,666. Bistrita-Nasaud 7063 69 2,097. Botosani 7805 118 1,728. Brasov 24118 141 4,189. Braila 7733 86 3,2510. Buzau 7978 57 1,6611. Caras-Severin 6033 56 1,9712. Calarasi 5993 61 2,3713. Cluj 28130 236 4,2114. Constanta 24815 215 4,5115. Covasna 4868 13 1,0916. Dambovita 14106 86 2,1517. Dolj 14566 107 1,6718. Galati 14839 149 2,7219. Giurgiu 5924 43 2,420. Gorj 4926 14 0,7121. Harghita 5224 45 0,5622. Hunedoara 11073 36 2,0023. Ialomita 6431 78 3,1224. Iasi 25857 212 1,4825. Ilfov 22390 326 6,3226. Maramures 10137 80 1,7327. Mehedinti 4792 39 1,6328. Mures 14545 79 2,0029. Neamt 10636 46 1,1630. Olt 9009 63 0,9331. Prahova 23157 142 2,232. Satu Mare 6739 28 1,4433. Salaj 6048 18 1,1834. Sibiu 16470 54 2,3735. Suceava 15086 103 1,4136. Teleorman 7222 151 2,4437. Timis 24446 299 4,0038. Tulcea 5079 43 2,5939. Vaslui 9775 97 2,0040. Valcea 9470 68 1,9841. Vrancea 6871 64 1,0542. Mun. Bucuresti 94380 967 5,343. Cazuri noi nealocate pe judete 4432* 473TOTAL 604.251 5.459