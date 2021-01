GRAFIC Rata de infectare mare in Bucuresti si trei judete. In Ilfov este cea mai mare incidenta

Conformt raportului Grupului de Comunicare Strategica, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori este de 3,69 la mie in Bucuresti.In Ilfov este cea mai mare rata de infectare din tara: 4,14 la mie.Urmeaza judetele Cluj (3,38) si Timis (3,59).20 de judete sunt in scenariul verde cu rata de infectare sub 1 la mie.Citeste si: