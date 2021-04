RAPORT de CORONAVIRUS. Numar mare de infectari in Capitala si Cluj. Cele mai putine cazuri sunt in Gorj

Situatia infectarilor in toate judetele si Capitala

Conform raportului autoritatilor, in Bucuresti au fost confirmate 1.072 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore si 161.523 de cazuri de la inceputul pandemiei pana in prezent.In Cluj au fost raportate 572 de cazuri noi, in Brasov, 274 de cazuri noi, iar in Iasi, 223 de cazuri noi.Cele mai putine cazuri sunt raportate in Gorj, 18 in 24 de ore. Conform raportului de vineri, 2 aprilie, referitor la situatia pandemica din Romani a, s-a inregistrat un nou record la ATI: 1.454 pacienti internati. De asemena, au fost raportate inca 5.808 cazuri noi raportate si 145 de decese, in ultimele 24 de ore.1. Alba 18552 1212. Arad 20879 1443. Arges 24125 1234. Bacau 23535 695. Bihor 25320 1896. Bistrita-Nasaud 10381 757. Botosani 12858 758. Brasov 39362 2749. Braila 11714 5610. Buzau 10979 7011. Caras-Severin 9614 5812. Calarasi 9019 6113. Cluj 49739 57214. Constanta 38590 21815. Covasna 7118 5616. Dambovita 20813 7617. Dolj 23889 16118. Galati 24285 12319. Giurgiu 9852 5820. Gorj 8648 1821. Harghita 7115 4722. Hunedoara 20148 14523. Ialomita 9642 6324. Iasi 38946 22325. Ilfov 40154 31126. Maramures 19429 4927. Mehedinti 7312 5928. Mures 20730 12429. Neamt 16668 7130. Olt 13097 6931. Prahova 30621 14932. Satu Mare 11939 5533. Salaj 9787 5534. Sibiu 23441 11535. Suceava 22935 5336. Teleorman 11896 9337. Timis 49505 32138. Tulcea 7461 4339. Vaslui 14767 5540. Valcea 14526 12241. Vrancea 9460 6242. Mun. Bucuresti 161523 107243. Cazuri noi nealocate pe judete 4352 -145TOTAL 964.726 5.808Referitor la cazurile noi nealocate, autoritatile transmit ca Referitor la "cazurile noi nealocate pe judete", facem precizarea ca numarul acestora este determinat de modificarile aduse platformei electronice prin care sunt raportate si centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc in mod direct rezultatele testelor realizate, urmand ca de la nivelul Directiilor de Sanatate Publica sa fie realizata ancheta epidemiologica si atribuite cazurile pozitive judetului/localitatii de care apartin persoanele infectate.Citeste si