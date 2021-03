Coronavirus Romania. Zonele cele mai lovite de infectie: Capitala si judetul Timis au cele mai multe cazuri noi

Conform raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in Capitala au fost raportate 906 cazuri noi.In Timis s-au inregistrat 313 infectii, iar judetele Brasov si Cluj au peste 200 de cazuri fiecare.De asemenea, judetele Arad, Dolj, Iasi, Ilfov si Maramures au peste 100 de cazuri zilnice fiecare.1. Alba 15982 89 2,342. Arad 17847 134 2,173. Arges 21483 41 0,964. Bacau 20804 64 1,215. Bihor 21884 88 1,596. Bistrita-Nasaud 9004 29 1,157. Botosani 11231 32 1,278. Brasov 33269 222 3,209. Braila 10024 48 1,0710. Buzau 9727 29 0,7511. Caras-Severin 8512 25 1,0412. Calarasi 7755 20 0,7713. Cluj 41549 212 3,5214. Constanta 32836 66 1,8615. Covasna 6068 35 0,9216. Dambovita 18239 49 1,6617. Dolj 20239 116 1,7818. Galati 20886 81 1,3819. Giurgiu 8123 59 1,8320. Gorj 7264 59 2,0421. Harghita 6357 24 0,7922. Hunedoara 16365 147 2,8323. Ialomita 8397 21 1,1224. Iasi 34382 141 1,4325. Ilfov 32351 165 3,6326. Maramures 17546 104 2,8327. Mehedinti 6222 31 1,1628. Mures 18261 74 0,9729. Neamt 14417 83 1,3330. Olt 11630 42 1,0731. Prahova 27650 62 0,8232. Satu Mare 10251 61 2,0833. Salaj 8337 59 2,4234. Sibiu 20548 82 1,9935. Suceava 21395 68 1,1036. Teleorman 10158 62 1,3537. Timis 41033 313 5,4838. Tulcea 6557 26 1,0239. Vaslui 13280 53 1,0540. Valcea 12280 78 1,7141. Vrancea 8464 43 0,9742. Mun. Bucuresti 133358 906 3,1243. Cazuri noi nealocate pe judete 3030* -79TOTAL 824.995 4.064Conform autoritatilor, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate 4.064 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.