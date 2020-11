Coronavirus Romania. Doua judete au depasit Bucurestiul la numarul de infectari. Cele mai afectate zone din tara

Lista completa a cazurilor noi pe judete

In Cluj au fost raportate 722 de cazuri noi, ajungand la o rata de incidenta de 5.92 la mia de locuitori.Timisul a inregistrat 665 de cazuri noi, in 24 de ore, cu un total de 11.675 de cazuri, iar rata de incidenta a atins 5,76 la mia de locuitori.In Municipiul Bucuresti sunt 629 de cazuri noi, iar numarul total este de 40.877, cu o rata de incidenta de 4.5 la mia de locuitori.Judet > Nr de cazuri confirmate (total) > Nr de cazuri nou confirmate > Incidenta la 14 zile1. Alba 6110 191 5,092. Arad 6500 268 4,023. Arges 8062 243 2,134. Bacau 9178 221 2,145. Bihor 8175 378 5,046. Bistrita-Nasaud 3379 111 3,137. Botosani 3859 102 2,428. Brasov 11030 412 3,539. Braila 3719 53 1,610. Buzau 4410 149 1,6211. Caras-Severin 3005 79 2,212. Calarasi 1965 28 1,5513. Cluj 11740 722 5,9214. Constanta 7117 257 2,6915. Covasna 2516 48 3,116. Dambovita 7427 172 2,8217. Dolj 7862 226 3,3818. Galati 6886 116 1,6119. Giurgiu 2171 50 1,7520. Gorj 3274 57 1,7121. Harghita 3480 91 2,7422. Hunedoara 4977 196 2,6223. Ialomita 2487 53 2,0224. Iasi 12363 307 2,2325. Ilfov 7357 317 2,6326. Maramures 5523 290 3,3727. Mehedinti 2426 68 1,6428. Mures 6576 248 3,9729. Neamt 6835 79 2,2730. Olt 4128 109 1,4431. Prahova 10972 254 2,132. Satu Mare 2363 136 2,2933. Salaj 3679 179 6,0134. Sibiu 6882 416 4,8635. Suceava 10217 145 2,036. Teleorman 3619 66 2,3737. Timis 11675 665 5,7638. Tulcea 1699 47 1,2539. Vaslui 5541 95 1,9240. Valcea 5839 196 3,1841. Vrancea 3776 90 1,242. Mun. Bucuresti 40877 629 4,5Citeste si: Coronavirus Romania. Am trecut de 10.000 de cazuri intr-o singura zi. Numar mare de morti si de pacienti internati la ATI