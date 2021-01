Zonele din Romania care raporteaza cele mai multe cazuri de Covid-19. Bucuresti ramane in fruntea clasamentului

are, din nou, cele mai multe cazuri de infectie cu noul coronavirus, raportand in ultimele 24 de ore 662 de cazuri, numarul total ajungand la 108.720. Capitala are o incidenta de 4,01.inregistreaza 158 de cazuri, ceea ce duce numarul total de cazuri la 28.396, iar rata de incidenta, la 4,13.raporteaza 154 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19, o rata de incidenta de 5,00 si un numar total de cazuri de 26.151.inregistreaza 151 de cazuri noi de infectie, ajungand la o rata de incidenta de 3,61 si un numar total de cazuri de 31.972.are 144 de noi imbolnaviri, ceea ce duce numarul total de cazuri de 11.604. Rata de incidenta este de 2,33.are 129 de noi imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2, o rata de incidenta de 3,02 si un numar total de cazuri de 27.899.Cele mai putine cazuri au fost raportate in Satu Mare (1), Harghita (2) si Valcea (4).Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus din Romania a ajuns luni, 11 ianuarie, la 673.271 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.987 cazuri. Alti 71 de pacienti au decedat in urma infectiei cu SARS-CoV-2 ducand bilantul total al deceselor la 16.725. La ATI sunt internati 1.083 de pacienti. Au fost efectuate 7.005 de teste.