Lista zonelor din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Capitala trece de 500 de infectari, iar Constanta are mai mult de 300 de cazuri

Capitala a ajuns la o rata de incidenta de 6,29 dupa ce au fost inregistrate 522 de noi infectii cu SARS-CoV-2, ceea ce duce numarul total de cazuri la 67.539.raporteaza 335 de noi imbolnaviri si o rata de incidenta de 7,49. Numarul total de cazuri se ridica la 17.231.Judetele care au trecut de 200 de cazuri noi sunt Arges (266) si Iasi (243).Galati a raportat 179 de imbolnaviri, Ilfov are 171 de noi bolnavi diagnosticati cu noul coronavirus , Cluj a inregistrat 152 de noi cazuri de infectie, iar Prahova, 137 de cazuri., oras aflat in carantina din cauza numarului mare de cazuri raportat in ultimele saptamani, a inregistrat 80 de cazuri noi, ducand totalul la 14.062 si rata de incidenta, la 6.82.La polul opus se afla Satu Mare, cu un singur caz de Covid-19 raportat, Bistrita-Nasaud (3), Salaj (5) si Harghita (8).Autoritatile au transmis luni, 30 noiembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.826 de cazuri noi si 138 de decese. La ATI sunt 1.251 pacienti internati.