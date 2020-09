Zonele din Romania cel mai afectate de coronavirus. Explozie de cazuri noi in Capitala si 10 judete

Numarul cazurilor noi pentru fiecare judet in parte

Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica, in Bucuresti a fost inregistrat cel mai mare numar de imbolnaviri la 24 de ore. Aici, autoritatile santare au transmis ca au fost confirmate 210 cazuri noi.Capitala este urmata de judetele Bacau (102), Ilfov (92), Prahova (87), Iasi (78), Constanta (66), Timis (65), Brasov (63), Valcea (63), Cluj (58) si Suceava (51).Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetul Vrancea. Cinci persoane au fost confirmate cu noul coronavirus in 24 de ore.1. Alba 1649 432. Arad 2538 393. Arges 5447 145. Bihor 3416 236. Bistrita-Nasaud 1443 167. Botosani 1604 169. Braila 2290 2810. Buzau 2713 1811. Caras-Severin 1237 1712. Calarasi 785 915. Covasna 1141 1216. Dambovita 3835 3517. Dolj 2622 3418. Galati 4049 4619. Giurgiu 1042 1720. Gorj 1908 2221. Harghita 926 1522. Hunedoara 2202 1723. Ialomita 1205 1426. Maramures 1906 2527. Mehedinti 1396 3928. Mures 1739 1829. Neamt 3003 3230. Olt 1778 1032. Satu Mare 592 1433. Salaj 638 1734. Sibiu 2054 2236. Teleorman 1121 4338. Tulcea 805 1339. Vaslui 2719 3141. Vrancea 2651 543. - 123 -TOTAL 119.683 1.629De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 96.158 de pacienti au fost declarati vindecati.