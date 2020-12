Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Capitala trece de 700 de infectari. Situatie alarmanta in Constanta si Galati

Capitala a coborat la o rata de incidenta de 5,69 dupa ce au fost inregistrate 707 noi infectii cu SARS-CoV-2, ceea ce duce numarul total de cazuri la 69.054.raporteaza 439 de noi imbolnaviri si o rata de incidenta de 7,35. Numarul total de cazuri a ajuns la 17.982.inregistreaza un numar ridicat de imbolnaviri, 365, raportand un total de 10.920 si o rata de incidenta de 3,33.Judetele care au trecut de 200 de cazuri noi sunt Cluj (270) si Iasi (241).Cluj a inregistrat 192 de noi cazuri de infectie, Arges a raportat 185 de imbolnaviri, Timis, 173 de cazuri, iar Bacau are 158 de noi bolnavi diagnosticati cu noul coronavirus , oras aflat in carantina din cauza numarului mare de cazuri raportat in ultimele saptamani, a inregistrat 105 cazuri noi, ducand totalul la 14.287 si rata de incidenta, la 6,32.La polul opus se afla Salaj, cu doar 10 cazuri raportate, Harghita, cu 11 cazuri noi de Covid-19 inregistrate, Covasna (17), Olt (27) si Gorj (28).Autoritatile au transmis miercuri, 2 decembrie 2020, ca 4.916 de cazuri noi si 135 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. La ATI sunt internate 1.260 de persoane.Pana miercuri, 2 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 484.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 371.231 de pacienti au fost declarati vindecati.