Zonele din Romania cele mai afectate de coronavirus. Explozie de cazuri in Capitala si sapte judete

Numarul cazurilor noi pentru fiecare judet

Autoritatile din Bucuresti au raportat 214 infectii noi. De la inceputul pandemiei pana in prezent au fost inregistrate 13.861 de cazuri, in Capitala.Judetele Suceava si Ilfov au inregistrat 53 de cazuri noi.Judetul Cluj are 49 de infectii noi.Judetul Iasi are 46 de contaminari la 24 de ore.Sunt multe cazuri si in judetele Prahova si Bacau, fiecare raportand cate 43 de noi imbolnaviri, iar Brasov are 42 de cazuri noi.1. Alba 1375 172. Arad 2237 203. Arges 5286 185. Bihor 3043 376. Bistrita-Nasaud 1325 107. Botosani 1456 269. Braila 2074 1110. Buzau 2574 1211. Caras-Severin 1002 2712. Calarasi 676 714. Constanta 2112 1615. Covasna 964 916. Dambovita 3524 2217. Dolj 2200 -18. Galati 3658 1819. Giurgiu 911 920. Gorj 1754 1521. Harghita 832 1222. Hunedoara 1946 723. Ialomita 1086 1026. Maramures 1587 3527. Mehedinti 1265 1028. Mures 1597 529. Neamt 2642 3930. Olt 1548 1732. Satu Mare 447 933. Salaj 509 1034. Sibiu 1795 1536. Teleorman 840 2037. Timis 3153 3238. Tulcea 679 1639. Vaslui 2334 2140. Valcea 1617 3141. Vrancea 2533 543. - 112 -TOTAL 105.298 1.111Cu o zi in urma, zonele din tara afectate de infectii erau Bucuresti, Iasi, Valcea si Prahova.Citeste si: