Zonele din Romania in care numarul cazurilor de COVID-19 a explodat in ultimele zile

Bilantul total al imbolnavirilor din Romania a ajuns la 25.697, iar cel al deceselor la 1.579, cu 14 mai multe fata de raportul de miercuri. 18.181 de pacienti s-au vindecat. La Terapie Intensiva mai sunt 186 de pacienti.Judetul Prahova este pe primul loc in tara la numarul de noi imbolnaviri cu noul coronavirus dupa ce 67 de teste au fost pozitive, in ultimele 24 de ore.Urmeaza judetul Arges, unde, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 62 de noi cazuri. NUmarul total de cazuri de COVID-19 inregistrate in Arges, pana acum, este de 704, conform datelor oferite de Grupul de Comunicare Strategica.In judetul Brasov s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 32 de noi cazuri de COVID-19, numarul total de pacienti inregistrati pana acum fiind de 1.351.Urmeaza judetul Iasi, unde, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 20 de noi cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus.In Bucuresti, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 63 de noi cazuri de COVID-19.In acelasi timp, tot in ultimele 24 de ore, in cinci judete din tara nu a fost inregistrat niciun caz nou de COVID-19. Este vorba despre judetele Timis, Tulcea, Satu Mare, Arad si Alba.