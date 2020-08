Zonele din Romania in care pandemia este tinuta sub control. Judetul care a raportat un singur caz nou

Judetele Arges, Prahova, Dambovita si Municipiul Bucuresti sunt in topul numarului de cazuri noi de COVID-19 raportate zilnic. In Arges au fost raportate in ultimele 24 de ore 91 de cazuri noi. Dambovita a inregistrat 69 de cazuri noi, Prahova - 77, iar Municipiul Bucuresti - 221.La polul opus se afla judetul Satu Mare, care a raportat un singur caz in ultimele 24 de ore. Nici in zilele trecute, Satu Mare nu a raportat multe cazuri. In 1 august au fost inregistrate sase cazuri, in 2 august doua. In 3 august, Satu Mare nu a avut niciun caz, iar in 4 august au fost raportate doua cazuri noi. In 5, 6 si 7 august Satu Mare a inregistrat 16 cazuri noi, ajungand in prezent la un total de 124 de cazuri.Judetele in care numarul de cazuri noi raportate zilnic este scazut sunt: Botosani, Calarasi, Covasna, Salaj, Teleorman, Tulcea.Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 decazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).29.872 depacienti au fost declarati vindecati si 6.204 depacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.