Zonele din Romania unde coronavirusul a lovit cel mai tare. In Bucuresti s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi

Cazurile si incidenta infectarilor pentru fiecare judet in parte si Capitala

Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 454 de cazuri in Bucuresti. Iar de la inceputul pandemiei pana in prezent, in capitala au fost confirmate 111.550.Uremaza judeteul Timis cu 222 de cazuri noi in 24 de ore si 29.704 cazuri de la debutul pandemiei pana in prezent.Cluj este un alt judet cu 212 cazuri noi in 24 de ore si 33.331 de infectii de la inceputul pandemiei.1. Alba 13127 67 2,012. Arad 15013 74 1,633. Arges 19712 48 1,515. Bihor 19147 83 2,116. Bistrita-Nasaud 7887 33 1,467. Botosani 9083 78 1,628. Brasov 27191 119 2,639. Braila 9007 36 2,0310. Buzau 8727 29 0,8611. Caras-Severin 7199 60 2,3312. Calarasi 6822 25 1,2713. Cluj 33331 212 4,0215. Covasna 5358 14 1,2216. Dambovita 15875 90 1,8117. Dolj 16568 84 1,6518. Galati 17789 58 2,4319. Giurgiu 6947 55 1,6420. Gorj 5410 27 0,9221. Harghita 5574 25 0,7123. Ialomita 7330 16 1,5824. Iasi 29784 171 1,1925. Ilfov 26927 125 4,5326. Maramures 12144 57 2,6127. Mehedinti 5338 19 1,0928. Mures 15969 53 1,3529. Neamt 11946 58 1,5430. Olt 10137 29 0,6831. Prahova 25201 55 1,3532. Satu Mare 7707 47 1,5833. Salaj 6677 22 1,7434. Sibiu 17889 49 1,6736. Teleorman 8510 51 1,8138. Tulcea 5833 15 1,4439. Vaslui 11397 45 1,8240. Valcea 10521 28 1,4941. Vrancea 7491 23 0,843. Cazuri noi nealocate pe judete 3270* 11TOTAL 691.488 3.218La nivel national, in ultimel 24 de ore au fost confirmate 3.218 cazuri noi, iar de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 691.488 de infectii cu SARS-COV-2.Citeste si: