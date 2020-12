CORONAVIRUS Romania. Zonele in care coronavirusul a lovit cel mai grav. Situatie ingrijoratoare in Capitala, Ilfov si Iasi

Potrivit raportarilor autoritatilor, in Capitala au fost inregistrate 1.319 de cazuri noi, in 24 de ore.Judetul Timis este unul dintre judetele cel mai afectate, in ultimele 24 de ore. Aici, DSP-ul a transmis 277 de cazuri noi.Judetele Iasi si Ilfov urmeaza in top cu acelasi numar de infectari (239).Numar mare de cazuri noi au fost inregistrate si in judetele Prahova (186), Brasov (182) si Constanta (176)1. Alba 12105 46 1,942. Arad 13863 43 1,693. Arges 18347 130 1,994. Bacau 16076 75 1,45. Bihor 17492 93 2,086. Bistrita-Nasaud 7226 47 1,567. Botosani 8102 79 1,68. Brasov 24826 182 3,169. Braila 8080 78 2,8210. Buzau 8146 28 1,1611. Caras-Severin 6220 53 1,7312. Calarasi 6191 49 1,5713. Cluj 29043 153 3,3714. Constanta 25699 176 3,2215. Covasna 4956 19 0,7316. Dambovita 14498 81 1,7317. Dolj 14894 11 1,4118. Galati 15603 99 2,4919. Giurgiu 6212 53 1,9520. Gorj 5014 20 0,6221. Harghita 5287 24 0,422. Hunedoara 11468 112 1,6323. Ialomita 6636 36 2,2724. Iasi 26694 239 1,0925. Ilfov 23417 239 4,9626. Maramures 10439 69 1,5927. Mehedinti 4929 35 1,3228. Mures 14836 49 1,5429. Neamt 10864 48 1,0530. Olt 9276 23 0,7531. Prahova 23705 186 1,6932. Satu Mare 6887 60 1,0333. Salaj 6111 12 0,8634. Sibiu 16784 56 1,7135. Suceava 15499 141 1,2836. Teleorman 7494 92 2,2337. Timis 25394 277 3,4138. Tulcea 5284 31 1,9739. Vaslui 10119 69 1,8740. Valcea 9700 74 1,5541. Vrancea 7029 30 0,8442. Mun. Bucuresti 98655 1319 3,9743. Cazuri noi nealocate pe judete 3966* -99TOTAL 623.066 4.637De la inceputul pandemiei, in Romania, au fost confirmate 623.066 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).Citeste si: