Zonele rosii din Romania. Capitala si Vaslui sunt cap de lista la numarul de cazuri noi de coronavirus. Urmeaza Arges si Hunedoara

Capitala este din nou fruntasa la numarul de imbolnaviri. Potrivit rapoartelor autoritatilor, aici s-au inregistrat 174 de cazuri noi, iar bilantul total este de 7.779 de cazuri.Judetul cu cele mai multe infectii este Vaslui. Aici au fost raportate 123 de cazuri, iar numarul total este de 1.122 de imbolnaviri.Urmeaza Arges cu 77 de cazuri si 4.232 in total.Hunedoara are 71 de cazuri si 1.249 in total.Prahova are 65 de cazuri, iar numarul total este 2.808.Citeste si: