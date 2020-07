Autoritatea statului, o "vinare de vint"

Un stat in care functiile publice sint politizate pina la nivelul trei, patru, cinci, iar in unele domenii chiar mai mult, este un stat slab. Politizarea institutiilor le face ineficiente, retrograde, supuse ingerintelor guvernelor, incapabile sa functioneze la standardele normale din cauza celor care le conduc. Competenta intr-un domeniu sau altul a sefilor este in foarte multe cazuri inexistenta. Profesionistii sint trecuti pe linie moarta pentru a face loc clientelei politice, acelora care se califica la locul de munca drept sefi.Meseria de sef a devenit astfel o institutie in sine. Iar subalternii, angajatii institutiilor care ies din rind si le contesta competentele se pot numara pe degete. Frica de a-si pierde locurile de munca viciaza profund activitatea institutiilor. In situatia de fata a pandemiei de coronavirus , sondajele de opinie arata ca principala teama a romanilor este de a nu se infecta cu COVID-19. Urmeaza teama de prabusire a economiei, de scaderea salariului sau de pierderea locului de munca.Paradoxal este faptul ca increderea in medici a scazut in timpul pandemiei fata de perioada dinaintea crizei. Si asta, progresiv, accentuata fiind mai ales in ultimele saptamini, cind numarul de imbolnaviri a crescut, in progresie aritmetica, depasind 1.000 de infectari in 24 de ore. Scenarita ia proportii aiuritoare. Neincrederea in ravagiile pe care le face la noi si in lume virusul SARS-CoV-2, cazurile de malpraxis inregistrate in spitale , indolenta, de multe ori, a unor prefecti, primari, precum si a sefilor unor directii de sanatate publica, inconstienta unor "curajosi" care incalca masurile de protectie, toate acestea ne arata ca la noi pina si moartea se negociaza. "Mie nu poate sa mi se intimple" este credinta emblematica a curajosilor inconstienti. Pe de alta parte insa, neincrederea in institutiile statului, in statul ca atare este si ea justificata.Recent, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a dispus o ancheta la Directia de Sanatate Publica Bucuresti, in urma infectarii cu COVID-19 a 30 de persoane dintr-un camin de batrini din Capitala. Aceasta, in urma faptului ca la caminul respectiv nu s-au facut testele conform procedurilor impuse de Institutul National de Sanatate Publica, in conditiile in care 10% din totalul deceselor din Romania provocate de coronavirus s-au inregistrat in caminele de batrini si in centrele pentru adultii cu dizabilitati. Presa a relatat ca focarul de infectare cu COVID-19 de la caminul de batrini se datoreaza in buna parte incompetentei actualei directoare a DSP Bucuresti, Oana Nicolescu, presedinta organizatiei PNL sector 2 si fina actualului ministru al Educatiei, Monica Anisei. Oana Nicolescu este medic de familie, iar fosta directoare, Laura Acatrinei, in locul careia a fost numita, in plina pandemie de coronavirus, este medic epidemiolog. Fara comentarii.Criza din sistemul de sanatate isi arata mai ales acum bolile, acutizate si multiplicate in timp. Din pacate, a fost nevoie de acest cortegiu mortuar provocat de un virus, despre care inca nu stim nimic, pentru a privi adevarul in adincul lui. In treizeci de ani, statul a construit un singur spital, in Mioveni-Arges, judet care este printre cele mai afectate de pandemie. In aceeasi perioada, treizeci de ministri ai Sanatatii au facut cuib in fotoliile ministeriale. Sint o serie de spitale, si nu putine, care nu au macar un Computer Tomograf, bolnavii fiind nevoiti sa mearga si o suta de kilometri, de regula, la spitalele din orasele resedinta de judet, pentru a li se face investigatiile necesare.Sistemul de sanatate subred a trecut prin mai multe incercari, cea mai dramatica fiind legata de victimele incendiului de acum cinci ani de la Clubul Colectiv . Atunci, mai multi medici au ascuns faptul ca sectii ale spitalelor de arsi nu erau dotate cu echipamente performante, mai mult, s-au opus in prima instanta trimiterii victimelor incendiului la spitale din Europa.Fara a generaliza, sistemul de sanatate sufera de o lipsa de personal medical de specialitate. La nivelul intregii tari, spitalele au doar aprox. 400 de medici epidemiologi - la un calcul sumar, fiecarui judet ii revin 10 medici. Mai ales in ultimii 10 ani, 15.000 de medici romani au plecat din tara, facindu-si profesia in special in tarile din Europa occidentala. Si nu au plecat in primul rind din motive financiare (la noi spaga inca se strecoara in buzunarele halatelor albe, suplimentind substantial veniturile medicilor), ci din cauza conditiilor umilitoare din spitale, de la nepotismul prezent si aici pina la utilarea precara, lipsa medicamentelor, injuraturile proferate de manageri sau de sefii de sectii - avem si aici de-a face cu meseria de sef.Revenind la populara spaga, aceasta a fost si este incurajata si aplicata si de pacienti. In situatia in care un medic refuza sa ia parte la acest obicei al pamintului, el devine dintr-odata suspect pentru pacientul lui. Daca nu primeste plicul, isi spune pacientul, atunci e clar ca medicul respectiv nu-si va da toata silinta sa-l vindece de boala de care sufera. Sint, cu siguranta, destule cazuri in care medicul profesionist calauzit de juramintul lui Hipocrate adopta si el pe parcurs obiceiul pamintului.Sistemul Educatiei si Sistemul Medical sint, in orice tara civilizata, pilonii cei mai solizi ai dezvoltarii pe termen lung a societatii. Legea Educatiei, din 2011, prevede alocarea a 6% din PIB sistemului educational. Nici un guvern nu a alocat mai mult de jumatate din procentul respectiv. Banii contribuabililor au fost si sint destinati pomenilor electorale, mitei primarilor cuminti ai partidelor la putere, pensiilor nesimtite, sustinerii clientelei politice hamesite de favoruri bugetare.In ceea ce priveste subfinantarea Sistemului Medical, rezultatele se vad chiar in aceasta perioada de pandemie, in care o parte a victimelor sint, din pacate, rezultatul subdezvoltarii spitalelor, al lipsei aparaturii de performanta, al lipsei medicilor specializati.Scenarita in jurul pandemiei este fara doar si poate un indicator al ignorantei, al lipsei de educatie. Ramine insa in picioare, pe buna dreptate, si neincrederea in institutiile statului. In institutiile-persoane, ce functioneaza dupa bunul plac al celor care le conduc.Acest articol a fost publicat si pe Deutsche Welle.ro