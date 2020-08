Aventurile penale ale unui primar. Trimis in judecata pentru frauda din fonduri europene, candideaza senin pentru un nou mandat

Marin Jurj este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene; fals intelectual, in forma continuata si complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.Alaturi de primar mai sunt judecati infractiuni similare persoanele fizice Badica Stefan Horatiu si Badica Anamaria, precum si persoana juridica Alfa Stef Proiect SRL. Potrivit rechizitoriului, in perioada 2009-2014, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri nerambursabile (Campus invatamant profesional si tehnic), primarul Jurj Vasile Marin, beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati, a folosit in relatia cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice mai multe documente false, inexacte si incomplete avand ca rezultat avizarea, de catre reprezentantii institutiei amintite anterior, a cererilor de rambursare, cu consecinta aprobarii la plata a sumelor solicitate, in cuantum total de 383.855 lei.Ministerul Dezvoltarii Regionale s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 348.891 lei. Cauza se afla din 2018 la instanta de fond, Tribunalul Alba, stadiul actual fiind cel al unei expertize dispuse de catre instanta.Vasile Marin Jurj este primar in Arieseni din 2004, initial fiind membru PNL dar si-a dat demisia in 2014, profitand de ordonanta care a permis migratia alesilor locali, si s-a inscris in PSD . A trecut la PSD, sperand ca nu va fi trimis in judecata in dosarul penal in care era cercetat pentru conflict de interese. In final, a fost deferit justiei, insa a fost achitat la Curtea de Apel Alba Iulia.Potrivit rechizitoriului, primarul ar fi achizitionat, in perioada 2 aprilie 2009 - 2 octombrie 2013, diverse bunuri si servicii (cazare) de la SC Vilidom SRL, firma care ii are ca asociati pe parintii acestuia si era administrata de tatal primarului. Societatea Vilidom SRL detine pensiunea "La Vasile" din comuna Arieseni si isi are sediul social la domiciliul primarului Marin Jurj. Judecatorii au stabilit ca fapta nu are valoare penala si i-au aplicat doar o amenda administrativa de 1.000 de lei.La putin timp de la decizia de achitare, pensiunea primarului a fost distrusa intr-un incendiu , paguba fiind de peste 100.000 de euro. Ulterior, s-a stabilit ca incendiul a fost provocat de un scurt circuit la instalatia electrica. In 2017, primarul Marin Jurj a castigat si un proces civil cu Agentia Nationala de Integritate avand ca obiect o acuzatie de incompatibilitate.