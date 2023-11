CBC: Proteste masive si coruptie crescuta, in Romania si in "Estul salbatic"

Protestele masive din mai multe state din Europa Centrala si de Est, precum Romania, Bulgaria, Ungaria si Cehia provoaca mania Uniunii Europene, dar si coruptia crescuta, potrivit uneia dintre cele mai cunoscute televiziuni canadiene.

Aceste tari reprezinta "Estul salbatic" al Uniunii Europene. Aici, nationalismul, nepotismul, antisemitismul, rasismul fata de rromi si coruptia - cea din urma mai presus de toate - defileaza si domina scena publica, se arata intr-un articol al CBC News.

In Romania, spre exemplu, demonstratiile mari de strada impotriva coruptiei sunt la ordinea saptamanii, a lunii, a anului, rasturnand ministri si guverne, fara insa a pune capat problemei.

In aceasta toamna, demonstratiile au fost impotriva coruptiei si a dezvoltarii unei mine de aur la Rosia Montana, cea mai mare din Europa, care este detinuta compania canadiana Gabriel Resources.

O alta problema a tarii noastre este raportul din luna iulie a Agentiei Nationale de Intergritate, care a transmis ca jumatate dintre primari ar trebui sa-si dea demisia din cauza conflictelor de interese. Acestia s-au aflat in consiliile de administratie ale companiilor carora orasele lor le acordau contracte.

Care sunt problemele din celelalte tari - "Estul salbatic" prospera

In alta tara, Cehia, vor avea loc alegeri parlamentare in weekend, dupa ce prim-ministrul Petr Necas a fost nevoit sa demisioneze. Totodata, principalul sau consilier, care ii era amanta si acum ii este sotie, a ordonat serviciilor de securitate ale tarii sa o spioneze pe sotia de atunci a premierului, dorind sa grabeasca divortul. Totodata, tara se confrunta si cu problemele de coruptie, dupa ce un ministru al Apararii, un consilier al prim-ministrului, un parlamentar si un guvernator al unei provincii, dar si primarul Pragai au fost acuzati de frauda, mita si coruptie.

In Bulgaria, lucrurile sunt si mai salbatice. In luna februarie, 100.000 de persoane au iesit pe strazi pentru a protesta fata de somajul crescut, coruptie si pretul crescut al curentului electric, iar Guvernul a demisionat. De asemenea, multi lideri de la Bruxelles cred ca statul este controlat de "oligarhi" si "mafii".

Ironia a fost ca primirea acestor tari in Uniunea Europeana, in ultimii ani, era menita sa fie primul pas catre golirea mlastinii coruptiei. Rauri de bani europeni s-au dus in constructia de drumuri, restaurarea cladirilor si imbunatatirea unei infrastructuri stagnante, insa mari parti din acesti bani au disparut pur si simplu. De fapt, Europa si-a marit si nu redus problema coruptiei, prin punerea mai multor bani disponibili pentru a fi acaparati.

In ce priveste Ungaria, un caz special, problema o reprezinta taria cu care prim-ministrul Viktor Orban critica Bruxelles-ul drept "noua Moscova". In replica, Parlamentul European a mustrat oficial Guvernul Ungariei pentru atacul la independenta justitiei si presei din Ungaria, dar si pentru rescrierea Constitutiei tarii astfel incat sa se potriveasca dorintelor sale. O alta problema a Ungariei o reprezinta partidul de extrema dreapta Jobbik, care ataca minoritatea rroma.

De mai putin de un sfert de secol, toate aceste tari au iesit din comunism. Insa fie centralizarea intregii puteri, ca in Ungaria, fie mana moarta a elitelor corupte, metodele invatate in zilele dominatiei sovietice persista, iar "Estul salbatic" inca prospera.

