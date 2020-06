China: Un fost functionar a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru coruptie

Ziare.

Wei Chuanzhong, in varsta de 66 de ani, este fostul director adjunct al Administratiei generale de supervizare a calitatii, de inspectie si carantina.Aceasta agentie, fondata in 2018 in cadrul altei institutii, a fost in special responsabila pentru stabilirea normelor, controalelor de calitate pentru marfurile care intra si ies din China sau chiar pentru emiterea de autorizatii pentru produsele alimentare importate sau exportate.In perioada 2001-2019, Wei Chuanzhong "a folosit functiile pe care le detinea" pentru a ajuta intreprinderi si persoane fizice sa obtina autorizatii de productie, contracte sau promotii profesionale, a indicat Tribunalul popular intermediar din Chenzhou (centru) unde a fost judecat cazul.Inculpatul ar fi acceptat peste 123 de milioane de yuani mita (15,6 milioane de euro), o suma neobisnuit de mare in China chiar si pentru un functionar corupt.Justitia a ordonat confiscarea tuturor bunurilor fostului lider si l-a condamnat la inchisoare pe viata. Instanta a calificat sentinta drept ''indulgenta'', implicand faptul ca cooperarea deplina a acuzatului in ancheta i-a permis sa evite pedeapsa cu moartea.De cand presedintele chinez Xi Jinping a lansat o populara campanie anticoruptie , in 2013, milioane de oficiali au fost sanctionati si numerosi lideri au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea.