Cum sa dai spaga informat si intr-un mod transparent

Platforma piatadespaga.ro, care aduna raportari ale romanilor legate de valoarea spagii in diferite domenii, in toate judetele Romaniei, a fost inclusa intr-un top al celor mai bune site-uri din lume care lupta impotriva coruptiei.

The engine room a inclus piatadespaga.ro printre primele site-uri din lume care utilizeaza noile tehnologii pentru combaterea coruptiei.

Piatadespaga.ro este un proiect al Asociatiei EPAS, iar scopul declarat este de a oferi romanilor informatii legate de valoarea spagii pe care o dau altii sau locurile si institutiile unde nu este nevoie de spaga pentru a rezolva o problema.

"La sfarsitul anului, am primit o invitatie de la The Engine Room, sa discutam pe skype despre proiectul piatadespaga.ro. Le-am raspuns la intrebari, prin skype si prin email, pana acum vreo luna, dupa care n-am mai auzit nimic de la ei, pana saptamana trecuta, cand m-au anuntat ca proiectul a fost inclus in raportul final si mi-au spus ca-l vor da publicitatii pe 25 martie", a declarat, pentru Ziare.com, Codru Vrabie, presedintele Asociatiei EPAS, initiatorul proiectului.

Practic, platforma functioneaza ca o harta interactiva a Romaniei, unde fiecare roman care se confrunta cu situatia de a scoate bani din buzunar pentru a plati mai mult pentru un serviciu isi poate descrie experienta. Utilizarea site-ului este extrem de usoara.

Ads

Vizitatorul anonim apasa pe harta, introduce datele aferente institutiei respective si mentioneaza daca a dat sau nu spaga si cat a platit. Poate selecta si gradul de multumire fata de serviciul obtinut, respectiv poate compara daca a platit mai mult sau mai putin decat altii, in institutii similare, in alte localitati.

De la lansare, in decembrie 2012, pana in prezent, platforma a adunat aproximativ 750 de raportari ale romanilor care au dat sau nu spaga. Asa putini romani au avut probleme cu spaga? "Avem mai putin de sase luni de existenta si ceva mai mult de 100 de raportari pe luna, in medie. Nu cred ca este putin", spune Codru Vrabie, care precizeaza ca platforma functioneaza pe baza de voluntariat, dupa ce a primit o finantare de 5.000 de dolari de la Asociatia TechSoup, bani folositi pentru cercetare, programarea si implementarea platformei online.

Potrivit informatiilor adunate de piatadespaga.ro si deloc surprinzator, cel mai corupt oras este Bucurestiul si cea mai multa spaga se da in domeniul sanitar. De ce? Codru Vrabie explica: "In domeniul medical exista o problema foarte delicata... in orice alt domeniu, cand ai de gand sa dai o spaga, ori cand ti se cere sa dai o spaga, pui in balanta doua lucruri - pe un taler pui propria ta reputatie, iar pe celalalt taler pui actul, decizia sau obiectul pe care vrei sa-l obtii.

Ads

In mod normal, ai mult de cantarit, iar decizia depinde de foarte multi factori. Cand vine vorba de domeniul medical, insa, pe celalalt taler este viata sau sanatatea unui om - a ta ori a cuiva apropiat - in cazul asta, decizia e foarte simpla... nici macar eu, care ma simt un activist pentru integritate si anticoruptie, n-am stat sa ma gandesc de doua ori cand am fost nevoit sa dau spaga pentru bunica mea, pentru ca viata ei nu suferea comparatie cu reputatia mea".

Din toata discutia cu initiatorul portalului n-am reusit sa aflam daca piatadespaga.ro isi propune sa lupte impotriva spagii sau sa o uniformizeze. Intrebat in legatura cu acest fapt, Codru Vrabie sustine ca "ne propunem sa introducem aspectul competitiv pe aceasta piata". "La vinete, la tenisi sau la coafor, ne-am invatat sa asteptam fie reducerea pretului, fie cresterea calitatii - de ce nu si la spagi?!?", mai spune Codru Vrabie.

Informatiile sunt verificate in vreun fel? Uneori da, alteori nu. L-am intrebat de exemplu pe Codru Vrabie despre cazul unui cetatean din comuna Satu Mare din judetul Harghita care a reclamat faptul ca a dat 20.000 de euro spaga primarului David Lajos pentru o constructie.

Ads

"Nu, aceasta spaga nu a fost verificata, pentru ca nu am reusit sa gasim un jurnalist local care sa poata face o minima investigatie. Pana nu avem alte informatii, pastram aceasta informatie pe site", ne-a explicat Codru Vrabie. Exista insa si cazuri in care informatiile sunt verificate.

"Am avut si o situatie din judetul Tulcea, unde am verificat o spaga neverosimil de mare, cu ajutorul unui specialist in rezervatii naturale, cu ajutorul unei persoane obisnuite care locuieste in zona si cu ajutorul unei jurnaliste de investigatii. Pentru ca nu s-a confirmat, am sters acea raportare din site", mai spune proprietarul portarului.

Desi Codru Vrabie spune ca s-ar bucura ca portalul sa fie un punct de plecare pentru jurnalistii de investigatii sau pentru controalele autoritatilor, raportarile anonime, confidentialitatea garantata si putinele informatii legate de contextul in care a fost data spaga si de persoana care a primit-o fac ca o eventuala urmare a actiunii sa fie aproape imposibila.

"Daca si institutiile publice vor dori sa foloseasca site-ul, pentru a-si face curatenie in propria ograda, e prefect! Daca nu, macar oamenii se vor gandi de doua ori inainte de-a plati - oare chiar face banii? - si, daca vor folosi informatiile de pe site, ma astept ca pretul spagilor sa scada si pot sa sper ca se va uniformiza la zero", ne-a mai spus Codru Vrabie.