Cum scapam de toaletele din curtea scolii?

Oamenii sufletisti au avut reactii emotionale de sustinere, cei fara cultura manageriala sau adversarii politici au luat-o ca pe un mesaj de deresponsabilizare, iar persoanele care se ocupa cu managementul la diverse niveluri au putut sesiza fie un mesaj de comunicare pentru gestionarea crizei, fie unul care pe langa acest rost da un semnal si pentru evolutii importante catre o abordare partial descentralizata, policentrica in sistemul de educatie, cu mult mai multa putere de decizie la nivel local. Chiar daca a fost numai parte dintr-o comunicare de criza, mesajul poate fi preluat in interesul public catre o interpretarea mai larga, strategica.Trebuie spus ca nu e nimic nou la nivel declarativ si chiar legislativ in descentralizare, ceea ce poate fi nou este o analiza structurata cu decizii rationale asupra gradului de descentralizare, a distributiei pe tipuri de niveluri educationale si din punct de vedere geografic, impreuna cu furnizarea unor instrumente institutionale care sa catalizeze obtinere de resurse care sa suplimenteze pe cele ale statului. Pentru a cataliza in societatea civila producerea unor contributii avizate la aceasta analiza in acest text:pun la dispozitia publicului o schema clasica despre co-management (figura 1),iar la dispozitia publicului si a decidentilor cateva idei, ca intr-o etapa ne-critica de generare a pachetului de idei care ar putea fi folositoare (eng. brainstorming; e urmata de selectarea ideilor relevante pe baza unor criterii) (tabelul 1).Figura 1 Un model teoretic al co-managementului aplicat pe scara larga in managementul resurselor naturale ( dupa Charles 2000 ). Functia matematica de co-management variaza de la o abordare bazata pe instructiuni (decizii centralizate urmate de indicatii cum sa fie puse in practica) la una informativa (deciziile se iau de catre beneficiari, iar autoritatile (cei care administreaza servicile publice) sunt numai informati.Tabelul 1 Exemplu de idei ne-evaluate critic pentru un pachet mai larg de idei produse de societatea civila si aflate la dispozitia celor interesati de soarta sistemului public de educatiei.ComentariiAsa numitele etape de consultare a publicului si actorilor sociali care duc la planuri guvernamentale sunt asociate unui model consultativ de co-management (figura 1), cu un rol mic al beneficiarilor.Tipul de co-management potrivit, adica eficace (sa duca la atingerea scopurilor) si eficient (sa produca multe servicii cu resurse cat mai putine) nu este o simpla decizie politica, el depinde de capitalul de cunoastere al beneficiarilor si autoritatilor, de capitalul social specific comunitatilor respectiv, institutiile existente, resursele disponibile. Orientarea statului catre un co-management consultativ poate fi potrivit in etape de relativa imaturitate economica si sociala. Cu cat puterea economica a beneficiarilor e mai mare si capitalul social se dezvolta, cooperarea beneficiarilor in interes comun e mai usoara, cu atat va exista o cerere mai mare pentru o varianta de co-management cu pondere mai mare a beneficiarilor in procesul de management. Exista o heterogenitate geografica mare a acestor factori, ceea ce face ineficient si ineficace un singur tip de co-management aplicat omogen la scara nationala. Semnalul dat de catre postarea doamnei Ministru Anisie poate fi citit in acest sens.Teoria co-managementului e diferita de cea a co-productiei serviciilor publice si nu trebuie confundate. Co-productia implica beneficiarii in procesul efectiv de productie, co-managementul numai in decizii cu privire la rezolvarea unor probleme asociate productiei odata modul ei de desfasurare decis. Co-productia educatiei dincolo de contributia prin invatare ar insemna implicarea beneficiarilor (elevilor, studentilor, celor care se formeaza), in actiunile specifice profesorilor. In opinia mea asimetria relatiei maestru-ucenic sau educator-educat este absolut necesara functionarii procesului de predare-invatare. Nu se pun problema unei co-productii a educatiei la nivel operational, dar se poate face un co-management mai performant la nivel strategic in toate organizatiile.Elementul cheie pentru un co-management al sistemului public din Romania cu pondere mai mare a beneficiarilor este probabil in acest moment crearea unor stimulente pozitive pentru implicarea agentilor economici privati in finantarea unor proiecte educationale sub constrangerea absentei oricarui caracter politic de partid al acestor contributii. Contributiile trebuie sa aduca exclusiv avantaje economice, de prestigiu, utilizabile numai indirect politic. Daca cei care vor contribui la mai bunul mers al institutiilor publice de educatie vor cere informal la schimb servicii politice n-am facut decat sa sarim din lac in put. Aparitia unor astfel de eventuale situatii va trebui descurajata prin stimulente negative puternice, probabil de tip financiar.Este esential pentru soarta copiilor si a celor tineri ca fiecare sa facem tot ce putem mai bine acolo unde suntem.Text publicat si pe Marginaliaetc.ro