Dacian Ciolos: "Cel mai corupt partid din istoria Romaniei mai primeste un cadou: poate sa decida cand vor avea loc alegerile parlamentare"

"Sunt convins ca, daca ar fi dupa pesedisti, alegerile ar avea loc noaptea, la lumina lanternelor, pe buletine deja stampilate cu numele lor.Acum, va trebui sa facem fata si acestei ultime provocari. S-a dovedit ca rabdarea si echilibrul pot castiga alegerile, pentru ca lumea s-a saturat de hoti si de incompetenti. Am experimentat destul cu tot felul de populisti care minteau de dimineata pana seara. Avem rabdare si castigam indiferent cand se vor programa alegerile", a scris Ciolos pe pagina sa de Facebook.Postarea sa vine in contextul in care judecatorii Curtii Constitutionale au respins, marti, sesizarea presedintelui si au decis ca Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare din acest an.