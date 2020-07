De la Corneliu Coposu la Dan Voiculescu

Detinutii politici si-au scris poeziile in celulele reci, umede, mucegaite, locuite de sobolani, pe tablite de lemn, pe pingele, pe coji de sapun sau pe cite un petec de ciment, scrijelind cu un virf de pietricica sau cu un virf de creion versuri cutremuratoare despre singuratate si tortura, despre iubire si credinta, despre aceia dintre ei care erau lasati sa moara macinati de boli si ingropati apoi la adapostul noptii de gardienii tortionari.Printre ei, Corneliu Coposu , Dinu Pillat, Constant Tonegaru, Vasile Voiculescu, Dumitru Bacu, Radu Gyr, Ion Caraion, Nichifor Crainic si inca multi altii. Pe unii dintre ei istoria i-a retinut pentru trecutul lor ca membri sau ideologi ai Miscarii Legionare (Radu Gyr, Nichifor Crainic), pe altii ca informatori ai Securitatii - Ion Caraion, care a turnat sute de personalitati din tara si din exil, cu precadere pe Monica Lovinescu si Virgil Ierunca.Contextul in care membrii legionari au fost condamnati la ani grei de temnita nu ii spala de trecutul lor vinovat. Istoria retine si vinovatia, dar si suferintele prin care au trecut vinovatii, suferinte provocate de regimul totalitar comunist. Am enumerat, printre vinovatii fara vina, si citeva nume patate de convingerile lor legionare sau de colaborarea cu Securitatea doar pentru a pune fata in fata creatia autentica a detinutilor din inchisorile comuniste cu compilatiile "stiintifice" ale detinutilor profitori de bonusuri de libertate din zilele noastre.Victimele comunismului au reusit sa-si pastreze sufletele proaspete, ceea ce din pacate nu au putut face si cu trupurile lor secatuite de foame, de munca silnica istovitoare, de frigul umed al celulelor sau carcerei, de chinurile reeducarii. Cuvintul interior i-a tinut in viata si i-a ajutat sa memoreze poeziile pe care nu au apucat sa le scrie pe bietele ustensile amintite in inchisorile prin care au trecut. Una dintre cele mai frumoase poezii scrise in inchisorile comuniste este Ruga, a lui Corneliu Coposu, din care citez aici o strofa: "Rasadeste, Doamne, dragostea si crinul/ in ogorul napadit de ura/ si asterne peste munti de zgura/ linistea, iertarea si seninul."In zilele noastre, o serie de condamnati pentru coruptie, luare si dare de mita, evaziune fiscala, insusirea de foloase necuvenite, constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani, intr-un cuvint pentru hotie, au scris carti in inchisorile in care si-au executat sau isi executa pedepsele. Dar nu pentru ca ar fi fost excedati de idei pe care nu au apucat sa le puna pe hirtie cind inca mai furau in libertate, ci pentru ca o lege de acum sapte ani a introdus un bonus de libertate pentru gulerele albe din puscarii. Mai exact, legea prevedea ca pentru fiecare lucrare stiintifica scrisa dupa gratii puscariasului i se scadeau 30 de zile din pedeapsa. Asa s-a ajuns ca in perioada 2013-2015 nu mai putin de 188 de detinuti sa scrie si sa publice 400 de carti.Datele au fost facute publice de Administratia Nationala a Penitenciarelor. Cap de lista este Dan Voiculescu , cel care are in palmares 10 carti "stiintifice" scrise intr-un an si jumatate. Titlul uneia dintre productiile stapinului Antenelor merita citat: "Omenirea, incotro?" Iata care era grija detinutului Voiculescu Dan. Drumul Romaniei si al romanilor il stia deja, ca doar el impreuna cu alti securisti si politruci l-a trasat ca la carte, preponderent prin manipularea grosolana savirsita prin vocile Antenei 3, care a prostit si prosteste milioane de romani. In inchisoare insa se pare ca nu-i dadea pace gindul incotro se indreapta omenirea. Si atunci a scris o carte pentru un bonus de 30 de zile de libertate. Cert este ca pentru cele zece carti scrise, cum spuneam, intr-un an si jumatate, i s-a scazut din pedeapsa aproape un an. Condamnat in 2014 la zece ani de inchisoare in dosarul "ICA" pentru un prejudiciu de 80 de milioane de euro, Voiculescu a fost liberat in 2017, dupa executarea unei treimi din pedeapsa. Miron Mitrea , Sorin Ovidiu Vantu, Gigi Becali Cristian Borcea , Gheorghe Copos, Relu Fenechiu , pentru a enumera doar citeva dintre numele sonore ale vietii publice si, ulterior, ale inchisorilor, toti au beneficiat de legea respectiva. Unele carti au primit recomandari de la profesori universitari, altele, cum ar fi cele doua productii "teologice" scrise de Becali, de la Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, si de la arhiepiscopul Constantei si Tomisului, IPS Teodosie. Cel de-al doilea ierarh, dupa ce a tinut o slujba la inceputul lunii, in plina pandemie, luat la intrebari de ziaristi a raspuns senin: "Lingurita de impartasanie nu e penala." Da, dar poate fi mortala.De unde se trage oare acest autism moral al unor universitari sau al unor capi ai Bisericii? De ce defilam senini pe linga astfel de fapte, cumetrii contra naturii, care ar trebui sa ne trezeasca la realitate, in fata carora ar trebui sa ne punem intrebari si sa cautam raspunsuri? E o vorba: "mi-e rusine de rusinea ta", pe care am uitat-o sau pe care nici nu am stiut-o vreodata.Revenind la productia de carte din puscarii, la un moment dat chiar si legiuitorii s-au gindit ca in citiva ani s-ar putea ca editurile sa publice pe banda rulanta maculatura cu banii clientului. Cel mai probabil era vorba aici de bani negri cu care autorii plateau editurile.Asa stind lucrurile, in 2016 guvernul a emis o Ordonanta de urgenta conform careia cartile si inovatiile brevetate (care or fi fost acelea?) nu mai erau cadorisite decit cu scaderea a 20 de zile din pedeapsa, oricite astfel de productii ar fi comis o persoana condamnata. Aici cercul s-a inchis. Scriitorii din puscarii au pus pixurile jos si inflatia de carti s-a oprit. Am fi avut sansa, oribila, sa asistam la punerea pe picioare a unei uniuni a scriitorilor din inchisori. Cu presedinte, consiliu de conducere si toate cele.Sa nu ne mire daca o istorie a literaturii postcomuniste, scrisa de un fistecine, va retine pentru eternitate compilatii ale unor puscariasi care au profitat de o lege fara de lege pentru a-si scurta pedepsele executate dupa gratii.