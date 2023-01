Victoria Nuland, subsecretarul de stat american pentru problemele euroasiatice, a transmis un mesaj politic dur in care critica, fara a le numi direct, regimurile politice de la Bucuresti si Budapesta.

De altfel, presedintele Traian Basescu a confirmat, vineri dupa-amiaza, ca Victoria Nuland s-a referit si la Romania, atunci cand a atacat dur liderii din Europa Centrala si de Est care ii apara pe corupti de justitie.

Iata cum, in trei ani de la venirea PSD la putere, sub diferite forme, Romania se transforma din nou intr-un paria politic al Europei.

Pentru cei care au trait in democratia pesedista din anii 90 si inceputul anilor 2000 nu e decat o aducere aminte. De multe ori m-am intrebat cat de mult isi poate dezamagi cetatenii un astfel de partid si totusi sa supravietuiasca? A cautat mereu tot felul de scheme pentru a ramane la putere.

A fost nevoie de acest mesaj dur venit de la Washington pentru a ne trezi, pentru a intelege ce a reprezentat si reprezinta PSD in politica romaneasca? Astazi, cu toata lupta impotriva democratiei, cu tot scutul ridicat in jurul coruptilor, eu cred ca PSD se indreapta spre descompunere.

Ads

In opinia mea, e greu de crezut ca va supravietui celor doua dosare mari de coruptie in care e vorba de sute de milioane de euro deturnati de la platitorii de taxe.

"In Europa Centrala astazi, as spune, amenintarile interne la adresa democratiei si a libertatii sunt la fel de ingrijoratoare. In intreaga regiune, cancerul regresului democratic si coruptia ameninta visul urmarit de atat de multi oameni care au luptat pentru el in 1989", spune Victoria Nuland, cosmarul lui Victor Ponta.

Ads

Si are mare dreptate, prin aceste cuvinte diplomatul american subliniaza ca nu a uitat ce s-a intamplat in 2012, cand, in opinia multora, actualul premier impreuna cu Dan Voiculescu si Crin Antonescu au pus in pericol statul de drept. Vorbeste despre coruptie si cancerul regresului democratic, iar reprezentantii PSD au avut proasta inspiratie sa comenteze aceste declaratii si sa arunce pisica moarta in curtea lui Victor Orban, micul Putin din pantoful Uniunii Europene.

Nu noi suntem de vina, noi doar votam impotriva inceperii urmaririi penale asupra membrilor Parlamentului, ascunzand politicienii corupti in Casa Poporului.

La numai doi ani de cand USL a castigat alegerile, economia e pe butuci si asta in situatia in care lumea libera a iesit din criza. Dupa parerea mea, in doi ani, performanta executiva a lui Ponta e mai slaba decat cea a lui Boc pe timp de criza, daca-si poate imagina cineva o astfel de situatie.

Ads

Mesajul dat de Victoria Nuland e devastator la adresa lui Victor Ponta si Victor Orban. E greu de spus cum vor evolua cele doua tari, dar secretarul de stat le-a transmis direct celor care le conduc ca nu mai pot dormi linistiti la adapostul articolului 5 din tratatul NATO, cel care se refera la securitatea statelor membre.

Atat Victor Ponta, cat si Victor Orban vor trebui sa faca ceva in schimbul sigurantei oferite de cea mai puternica alianta militara de pe glob.

Dupa aceasta interventie, un lucru e clar, cred eu. Vizita lui Victor Ponta in SUA a fost un esec, iar partenerii nostri strategici nu au incredere in cei care conduc astazi destinele Romaniei.

Ads