Dosarul mitei de la pompe funebre: Cat luau angajatii MAI si SMURD pe mort

Luni, 16 Decembrie 2013, ora 20:46
3481 citiri
Dosarul mitei de la pompe funebre: Cat luau angajatii MAI si SMURD pe mort

Dosarul firmelor de pompe funebre care ofereau mita politistilor si medicilor in schimbul datelor victimelor accidentelor scoate la iveala detalii macabre.

In urma perchezitiilor efectuate, luni, in Bucuresti au fost puse sub invinuire 26 de persoane, printre care se numara 10 politisti de la sectiile 22 si 25, un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), trei reprezentanti ai unor firme de pompe funebre, dar si angajati ai Serviciului de Ambulanta si SMURD. Potrivit Mediafax, o persoana a fost retinuta in urma descinderilor de luni.

Update, 21:30: Alte sapte persoane au fost retinute in acest dosar, luni seara, ajungandu-se la un numar total de opt. Printre persoanele retinute se numara un angajat al ISU si mai multi politisti.

Cei opt vor fi prezentati Tribunalului cu propunere de arestare preventiva. Masura a fost dispusa din cauza ca acnhetatorii considera ca acestia reprezinta un "pericol social", avand in vedere numarul mare de situatii in care au pretins si au primit mita.

Anchetatorii au scos la iveala faptul ca firmele de pompe funebre ofereau intre 300 si 700 de lei pentru fiecare deces semnalat. Astfel, in momentul in care se producea un accident, angajatii de la ISU, personalul medical sau politistii care luau parte la interventie luau datele de contact ale rudelor victimelor ranite foarte grav sau decedate si le dadeau mai departe celor de la pompe funebre.

Ulterior, angajatii de la pompe funebre le contactau pe rudelor victimelor si le faceau diverse oferte pentru pachete de inmormantare. Profitand de faptul ca viitorii lor clienti erau luati pe neasteptate de deces, cei de la lucrari funerare se angajau sa ii ajute cu obtinerea documentelor, achizitionarea sicriului si a celor necesare pentru inmormantare.

Uneori, lacomia personalului medical era atat de mare incat ii anuntau pe cei de la pompe funebre chiar inainte ca un deces sa se produca. Astfel, reprezentantii firmelor luat legatura cu rudelor celor extrem de batrani sau grav bolnavi si le faceau oferte pentru funeralii, spunandu-le ca ar fi bine sa se pregateasca din timp pentru deces, potrivit Digi 24.

Ancheta in acest caz a fost inceputa inca de acum un an si a fost coordonata de ofiterii de la Serviciul Omoruri, in colaborare cu procurorii anticoruptie si cu cei de la Parchetul Tribunalului Bucuresti.

