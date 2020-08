Fostul europarlamentar Emilian Pavel candideaza la primaria Oradea. Politicianul le-a scris tuturor membrilor PE: Kovesi are 18 dosare, e acuzata de coruptie

Despre Emilian Pavel, candidatul la Primaria Oradea, liderul PSD Bihor a declarat, pentru AGERPRES, ca este un tanar foarte capabil, de 36 de ani, care i-a fost si student la Facultatea de Electrotehnica si Tehnologia Informatiei, specializarea Calculatoare, cu experienta in activitatea administrativa ca europarlamentar."Emilian a fost declarat in anul 2017 europarlamentarul anului pentru activitatea sa in comisia de munca. Este oradean, a crescut aici, de la gradinita pana la facultate, locuieste in Oradea, este casatorit si tatal a doi copii. Eu consider ca poate fi si va fi un primar foarte bun pentru Oradea, pentru oradeni. Stie ce are de facut, este atent la problemele cetatenilor, doreste consultare cu cetatenii pe problemele majore, doreste sa dezvolte si sa colaboreze bine cu Universitatea Oradea si militeaza pentru a asigura oradenilor un trai mai bun", a precizat Ioan Mang Emiian Pavel a mentionat ca sloganul campaniei sale este "Pentru oradeni" deoarece doreste sa indrepte atentia administratiei publice din Oradea catre prioritatile cetatenilor."In primul rand, imi doresc un parteneriat real cu Universitatea Oradea si voi organiza in acest sens, in prima saptamana de mandat , o intalnire cu toti factorii decizionali, rector, Senat, decani, lideri ai studentilor, cadre didactice, Alumni, oradeni care au studiat in alte centre universitare si care s-au intors acasa. Voi contacta oradenii care au beneficiat de Erasmus, studenti straini veniti la Oradea prin programul Erasmus, pentru a centraliza modele de buna practica si a le implementa in master-planul pentru dezvoltarea universitatii", a declarat Pavel.El a adaugat ca doreste un dialog real cu oradenii si implementarea proiectelor mici, deoarece cartierele orasului au fost abandonate de actuala administratie in favoarea, afirma el, unor "proiecte grandomane"."Bugetarea participativa a fost un esec in Oradea. Niciunul din cele 20 de proiecte declarate castigatoare nu a fost implementat. Atat este de mare respectul primarului actual fata de oradeni. Doresc sa opresc improvizatiile in ceea ce priveste proiectele cu finantare europeana. Nu ne mai putem permite sa renovam piete agro-alimentare din fonduri destinate dezvoltarii mediului antreprenorial din Oradea. Piata Rogerius si Piata Cetate nu sunt centre de afaceri si antreprenoriat, sunt tot piete. In tot acest timp se putea construi, dota si functionaliza aceste centre in beneficiul tinerilor antreprenori aflati la inceput de drum. Oradea are nevoie de antreprenori locali care sa aduca plus-valoare si care raman aici si dupa crize economice provocate din exterior", a subliniat candidatul PSD Emilian Pavel.Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a atras atentia, pe pagina sa de socializare, ca unul dintre social-democratii din PE, Emilian Pavel, a incearcat sa-i blocheze drumul Laurei Codruta Kovesi spre sefia Parchetului European."Iata cum lucreaza PSD-ul impotriva intereselor Romaniei: un europarlamentar PSD incercand sa afecteze sansele doamnei Kovesi de a ajunge procuror european. Vor esua. E important sa vada cat mai multi romani acest mesaj. (...) Scrisorile de denigrare a doamnei Kovesi trimise de Tudorel Toader si de europarlamentarii PSD o ajuta pe doamna Kovesi. Toata Europa stie cine e Tudorel Toader, cine e Liviu Dragnea , cine e PSD, cine e ALDE . Orice atac din partea lor e pentru Europa o dovada in plus ca doamna Kovesi e candidatul potrivit. Domnilor, cu cat scrieti mai multe scrisori cu atat e mai bine", a afirmat Siegfried Muresan.Mai exact, Emilian Pavel le-a scris tuturor membrilor Parlamentului European pentru a le transmite ca Laura Codruta Kovesi e investigata in 18 dosare penale, fiind acuzata de fapte de coruptie , fabricarea de fapte si de jumatati de adevaruri, intimidarea judecatorilor, procurorilor, martorilor, avocatilor, sau obtinerea de denunturi fortate.Europarlamentarul PSD a sustinut ca numirea fostei sefe DNA la Parchetul European ar fi "un adevarat pericol" pentru ca LCK va exporta "metodele sale abuzive" la nivelul UE.Mai mult, social-democratul sustine in scrisoarea sa ca, in ultimii ani, Kovesi a demarat o campanie media inteligenta, care a inclus atat amanarea trimiterii in judecata pentru acuzatii de coruptie a celor care o promovau, cat si formularea de acuzatii false contra celor care nu o sustineau.