Fostul rege spaniol Juan Carlos ar fi ascuns milioane de euro in doua banci din Elvetia

Aceasta publicatie semnaleaza ca timp de circa doua decenii regele Juan Carlos a fost actionar la mai multe societati, printre care se numara BBVA, Santander, Iberdrola, ACS, Ence, Abertis, Endesa, Acciona si Repsol, iar titularul declarat al acestor investitii era fundatia Zagatka condusa de varul sau, Alvaro de Orleans.Conform documentelor la care a avut acces El Confidencial, conturile acestei fundatii deschise la bancile Credit Suisse si Lombard Odier au inregistrat miscari pentru achizitii de actiuni in valoare de milioane de euro cu bani obtinuti din comisioane ilegale de intermediere. Fundatia investea astfel automat aceste comisioane prin bursa si diferite produse financiare.Apoi, cand erau vandute actiunile, banii incasati erau aparent folositi de regele Juan Carlos pentru a plati zboruri private, sejururi la hotel sau pur si simplu pentru a-si creste disponibilul financiar.In anul 2015, 44% din patrimoniul fundatiei era reprezentat de participatii la alte companii in valoare de 13,1 milioane de euro. In august 2018, procentul actiunilor detinute la alte societati urcase la 59% din activele fundatiei Zagatka, dar valoarea acestor actiuni a scazut la 7,8 milioane de euro.Fundatia a intrat astfel si in actionariatul unor fonduri internationale de investitii si in cel al unor societati din domenii si tari diferite, precum Eon, Alstom, Henkel, Carlsberg, Carrefour , Telecom, Sanofi, Bayer, Allianz , Veolia, Total, BHP Billition, Swiss Re etc.Regele Juan Carlos I, care in iunie 2014 a abdicat in favoarea fiului sau Felipe al VI-lea, se confrunta in ultima vreme cu o deteriorare a reputatiei sale in urma unor dezvaluiri in cascada despre afaceri obscure si fapte de coruptie Justitia spaniola il cerceteaza in prezent in trei dosare, in principal pentru spalare de bani, unul fiind legat de alimentarea unui cont din Elvetia cu sume incasate drept comision din partea Arabiei Saudite asociat unui contract pentru realizarea de un consortiu spaniol a unei linii de tren de mare viteza intre Mecca si Medina.In urma scandalului declansat de dezvaluirile fostei sale amante Corinnei zu Sayn-Wittgenstein privind acel comision saudit, in valoare de 100 de milioane de dolari, ce a condus la anchete penale in Elvetia si Spania, fostul suveran a parasit Spania pe 3 august pentru a se stabili in Emiratele Arabe Unite.