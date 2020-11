Grecia nu depune suficiente eforturi in lupta impotriva coruptiei, critica intr-un raport Consiliul Europei

"Grupul statelor impotriva coruptiei (GRECO) indeamna Grecia sa-si consolideze legislatia penala, pentru a lupta mai eficient impotriva coruptiei, pentru ca ea nu a pus in aplicare niciuna dintre cele patru recomandari Greco in acest subiect", anunta organul CoE in acest raport.El critica de exemplu faptul ca circumstantele agravante legate de coruptie nu sunt in intregime acoperite de lege, atunci cand justitia se pronunta asupra gravitatii si sanctionarii acestor infractiuni si ca procurorii se pot abtine sa urmareasca infractiuni de coruptie.El indeamna Grecia "sa incrimineze de asemenea coruptia pasiva a agentilor functiei publice, inclusiv judecatorii, membrii adunarilor, juratii si arbitrii, conform Conventiei Penale privind Coruptia".Grecia a vrut, in iunie 2019, sa declaseze de la statutul de infractiune la cel de delict fapta coruptiei agentilor publici si sa reduca astfel sanctiunile aplicate, aminteste CoE.In urma unor discutii cu Greco si OCDE, Atena a dat inapoi si a recalificat fapta drept infractiune, in noiembrie 2019, precizeaza organizatia."Aceasta modificare juridica (din noiembrie 2019) este un lucru bun, insa alte consecinte au ramas. De exemplu, circumstantele agravante ar trebui sa fie in mod real hotaratoare in stabilirea sanctionarii cazurilor de coruptie, insa in cazul infractiunilor de coruptie de dinainte de modificarea din noiembrie 2019 se aplica legislatia si sanctiunile cele mai blande", reproseaza Greco.Infractiunile de coruptie care pot scapa urmaririi este necesar sa fie "strict limitate" ca amploare si sa ramana "cazuri exceptionale si minore", recomanda organul.Greco este un organ al CoE care vizeaza o imbunatatire a capacitatii statelor membre in lupta impotriva coruptiei.Din el fac parte cele 47 de state membre CoE, dar si Belarusul, Kazahstanul si Statele Unite.Grecia urmeaza sa prezinte un nou raport cu privire la masurile pe care le ia in lupta impotriva corupaiei pana la sfarsitul lui octombrie 2021.CITESTE SI: Romania, Malta si Cipru aloca cel mai putin pentru cercetare si dezvoltar