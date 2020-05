Interceptarile din biroul lui Burnei: Surprizele din motivarea condamnarii unui medic celebru

Banii pe masa sau in buzunarul halatului

Medicul trebuie sa presteze 120 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la una dintre urmatoarele doua entitati: SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA Sector 5 si Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1 Bucuresti.Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si a fost contestata de medic la Curtea de Apel Bucuresti. Trebuie spus ca Gheorghe Burnei a negat vehement orice acuzatie a procurorilor.Magistratii de la Tribunalul Bucuresti atrag atentia ca, desi in anumite cazuri sumele de bani nu au fost remise lui Burnei in mod direct, ci prin asezarea banilor/plicurilor cu bani pe biroul medicului ori introducerea acestora in buzunarul halatului purtat de medic, "instanta retine ca aceasta nu era decat o modalitate de primire a banilor pusa in practica de catre inculpat.""Asadar, desi inculpatul nu le-a solicitat martorilor in mod expres vreo suma de bani, prin maniera de gestionare a relatiei cu beneficiarii actului medical (nerespingerea ofertelor de sume de bani), le-a creat convingerea ca acesta este modul de lucru in cadrul sectiei pe care o coordona," explica Tribunalul Bucuresti.Altfel spus, Burnei ar fi fost cel care "a conceput" si "a perpetuat" aceasta practica in randul pacientilor, cu scopul de a obtine avantaje materiale necuvenite de pe urma prestarii serviciilor medicale.La perchezitiile din biroul lui Burnei, procurorii au ridicat sumele totale de 3.299 de lei, 5.015 euro si 750 de dolari, defalcate in sume mai mici, cum ar fi 750 de dolari, 300 de lei, 150 de euro, 2.000 de lei, 600 de lei, 1.000 de lei, 1.000 de euro etc."Sume de bani care s-ar fi justificat a fi pastrate, mai degraba, intr-o bacanie, decat in biroul unei medic amenajat in cadrul unei unitati medicale din sistemul public de sanatate," motiveaza judecatorii.Sa luam cazul unei femei care pe 1 noiembrie 2016 i-a dat medicului Burnei suma de 100 de lei pentru ca l-a consultat pe fiul sau minor, care suferise in septembrie 2016 o fractura de antebrat. In timpul anchetei, femeia a declarat ca si in septembrie 2016 i-ar fi dat lui Burnei un plic cu 500 de lei, intrucat auzise prin spital ca asa se procedeaza si ca se dau diferite sume de bani acestui doctor, in functie de actul medical pe care il efectueaza (interventie chirurgicala, consultatie etc).Dar sa revenim la data de 1 noiembrie 2016, cand baiatul este consultat de Burnei. La finalul analizei medicale, femeia i-a lasat medicului pe birou suma de 100 de lei. In birou mai era o asistenta medicala, potrivit inregistrarilor ambientale, citate in sentinta.La momentul 06:25 al inregistrarii, in biroul lui Burnei, doctorul se uita peste o radiografie si incepe sa examineze copilul.Vino incoace!Da!...neinteligibil... pe 20 septembrie este operat.Da' ce-a fost? ...neinteligibil... artroza acolo? Sau ce?A fost o ...neinteligibil... artroza. Da.Ia...ia... Asa... Ma, sa faci tratament recuperator!Da.De-aicea sa faca... Bine. Asta-i tot! Mergeti!Du-te, du-te, du-te!Ia de-aicea, sa iei de mancare ceva, cand o fi!Da!Pe 11 noiembrie 2016, un barbat vine la consult impreuna cu sotia si cei doi copii ai sai, o fata de cinci ani si un baiat de trei ani, care aveau probleme locomotorii congenitale.Potrivit inregistrarilor, dupa terminarea consultatiilor, Burnei a iesit din cabinet si i-a intrebat de ce mai stau si nu pleaca acasa, moment in care barbatul l-a rugat sa ii primeasca. Medicul le-a spus sa il astepte sa iasa din operatie si dupa aproximativ o ora jumatate, doua, s-a intors la cabinet. In timp ce au intrat in cabinetul medicului, acesta a inceput sa ii certe facand referire la faptul ca este obosit, adaugand ca nu conteaza locatia de unde vin, manifestandu-se ca este ocupat.Totodata, in timpul acestor manifestari, i-a primit in cabinet incepand sa ii consulte pe cei doi copii, dar in acelasi timp se manifesta verbal urat si facea trimitere la un cabinet particular unde, de asemenea, face consultatii in regim privat si la alt pret.Dupa consultatie, Burnei le-a recomandat ca cei mici, consultati de el, sa faca sport, ca ar avea afectiuni la femur si astfel ar evita o interventie chirurgicala, urmand a reveni la consult dupa patru ani, sens in care le-a prescris, sub semnatura, si doua retete.In timp ce astepta pe holul spitalului, barbatul a inteles de la celelalte persoane ca pentru consult va trebui sa ofere medicului o suma de bani. Prin urmare, el a considerat ca trebuie sa-i dea 400 de lei, fiind motivat de faptul ca l-a primit la consult si a dat un diagnostic celor doi copii.Astfel, barbatul a lasat patru bancnote de o suta de lei pe coltul biroului lui Burnei, care, atunci cand a vazut gestul sau, a refuzat, spunandu-i ca vrea sa-i faca rau, dar acesta a insistat si a plecat din cabinet, lasand banii pe birou.Asa vreti voi sa fortati nota... ca sa intram intr-un scandal. Si pe urma voi sa ma reclamati pe mine si eu sa va reclam pe voi. Ca vreti voi neaparat! Nu sunt eu vinovat ca tara asta nu are si alti medici prin alta parte.Sunteti cel mai bun.Si ce sa fac eu daca sunt cel mai bun? Sa ma sugrum!Nu.Ca sa nu mai aveti niciunul mai bun.Nu, nu.Da' cum? Sa, sa fiu sluga voastra!Nu este adevarat.Da' cum?Pentru ca...Domnu' doctor! ... neinteligibil...Nu, draga! Asta... cel mai bun... si sa stea la dispozitia ta! Cand vrei tu la usa... pac! Cand vrei la usa... pac! Asa... si ce-nseamna asta? Tu stii ce presiune am eu acuma? M-asteapta jos, m-asteapta sus... m-asteapta peste tot... in sala de operatie! Multe! Nu stii! Ce crezi!...neinteligibil... repede....neinteligibil...Ce lucreaza?Sunt...Ce esti? Zi! Ce lucreaza, ma, spune tu!Nu mai lucreaza nicaieri.Sigur! Cand ai timp liber asa... pfu... asa... bun. Mai! Unde e asistenta sefa? Sa vina... sa vina... ma scoate asa din... da. Care-i problema? Zi!Deci fata are ...neinteligibil... lateral... avem si o...Ce o supara pe ea in afara de coapsa ...[neinteligibil]...... merge... merge asa. Merge... cade...Desfa-o! De la brau. Dar mai repede.Imediat.Hai mai repede.Deschid usa, mai stau putin, vine altu' la usa... ca vine de la Satu Mare. Vine altu' la usa, da telefon ca... el e roman din Spania si din Italia! Trebuie sa va programati ca am si consultatii particulare, trebuia s-asteptati la rand ca nu este nicio urgenta. Si era perfect. Haide, vino incoace.Mergi spre domn' doctor.Acum...De cand e asa?... se cocoseaza.De cand e asa?Pai de cand a inceput sa mearga, noi am tot mers cu ea la medici si ne-a zis sa asteptam.Ia, ia! Ce medic?Aaa... la doctorul P., la doctorul D.Pai de unde sunteti?Din Medgidia. Mami, mergi cum mergi tu dupa...Si acolo... si acolo. (ii indica copilului unde sa mearga)... Se forteaza... se forteaza sa mearga drept.Stai culcata acolo. Stai culcata.Stai, stai cu tata aicea. Intinde-mi asta. Da! Da!Daca v-arat radiografia ei de bazin v-ajuta?Da. Da sa vedem....Ridicati-o putin.Ia stai putin....neinteligibil...Aaa... scrie asa. Distorsiune la ambele... ambele femururi. Inca o data pe jos, vino pana la mine si...Hai. Dar mergi normal, tati, nu te mai forta. ...[neinteligibil]......neinteligibil... (zgomot de fond) femur stanga. Gata. Du-te la tata. Dezbraca-l si pe el intre timp. (se refera la celalalt copil) Da. Ce trebuie sa faca el! Atentie, urechi! Scrie te rog pe hartie.Nu te mai... n-am facut asta...Nu, nu. ...neinteligibil...... dragul meu drag, eu n-am facut asta pentru bani, domnule, ca nu am nevoie de bani, ca nu vreau sa...Hai!: ... sa... sa mor ca bou'... Domne... te rog foarte mult!...neinteligibil... (zgomot de fond) nimic.Da' gata, gata!De 6 luni...Gata!... ma chinui s-ajung la dumneavoastra si nu pot sa plec.Domnule, nu sunt eu vinovat ca nu poti s-ajungi...Iertati-ne, iertati-ne.Haideti ca si altii fac.... altii care ajung ma reclama, altii care......neinteligibil...... fel si fel de lume, domne! Oamenii astia e... e o disperare.Am teologia facuta, va rog eu frumos.Te rog eu...Multumim din suflet!Multumesc mult, domn doctor!Bine.Deci... imi cer scuze pentru deranj. Da?Sanatate! Veniti atunci cand v-am spus eu. Da, da.Va multumesc frumos!Va multumesc!Cu placere!Un alt caz e de pe 18 noiembrie 2016: Mama unui baiat care avea o afectiune la sold si nu putea plati pretul operatiei la o clinica privata i-a bagat in buzunarul halatului lui Burnei un plic cu 1.000 de lei, drept multumire intrucat copilul ei se simtea bine si operatia a decurs la fel de bine.Haideti. Veniti incoace.Bine ca ...Da.N-am inteles ca ati fost de garda. Ati fost de garda aseara?Nu, nu.N-ati fost, nu?Avem, avem timp sa stam de vorba.Si spuneti-mi despre baiat.Mai, i-am facut o operatie ... iii ... importanta, lunga. Sa speram ca o sa fie bine. Este tot ce am putut sa-i fac eu si a iesit foarte, foarte bine.Da' el se mai vad picioarele?Poftim?Se vede intre picioare ca e taiat?Nu. Cine l-a operat intre picioare?A, aicea? Aia de la ...Cine? A! Aia de acolo. Da. Rezultatul e excelent.Da?Acuma sa vedem mai departe, sa speram ca nu se infecteaza, ca nu are probleme, da?Da, domn' profesor. O luna jumatate, nu?Da. Cam asa. O luna jumatate. Va spun eu, va spun eu acolo.A! Si vorbim, da?Sigur.Bine. Va multumesc, domn profesor.Pe 22 noiembrie 2016, Burnei discuta cu o femeie despre realizarea unor donatii de 500 de euro in schimbul unei operatii facute fiului sau. La discutii mai participa si alte persoane.Da. Si cum facem noi...? Cand ai vrea sa rezolvam cazul?Daca se poate si n-ar fi nicio piedica, domnule profesor, saptamana asta daca se poate.Saptamana asta! Pai saptamana asta stii cum se poate? Se poate asa, ca noi suntem aici toti trei colaboratorii, operatorii, cum vrei sa-i numesti, cei care facem operatia. Si am putea asa, vorbim cu doamna doctor sa-ti rezerve o rezerva. Dumneavoastra, daca vreti, faceti o donatie scrisa pentru spital si ramaneti la pret jumatate.Pentru sectie, nu spital.Pentru sectie, da. Sunteti de acord?Da, sigur ca da, nicio problema. Tot ce ma intereseaza e sa se poata face operatia.Se poate face.Cand vreti sa facem? Ce e astazi? Astazi e marti, miercuri, joi sau vineri.Joi....Si atunci sa fac donatie aici? Pot sa fac donatie aici?Da. Si noua pe o hartie faceti donatie si donati numai suma care... Cat e acolo, ma?Sa ma uit sa...950 cu 400, 1.350...(se adreseaza unei alte persoane) Sa-i gasesti o rezerva joi dimineata. Joi dimineata o sa vina doamna....Nu, e mai bine asa, daca le-ati facut acolo, le luati de acolo si ma rog...(se adreseaza unei alte persoane) Bine, ramane asa, vine joi, la 07.00. Bine, multumesc foarte mult... Si atunci dumneavoastra scrieti pe o bucata de hartie, o sa scrieti aici cand o sa fim noi. Nu stiu, cat e aia?1.350.Nu e problema.Bine. Mergeti si va asteptam joi dimineata la ora 07:00.Bine, multumesc mult.......Si astea le folosim pentru congresul de la Barcelona.Da.Scrie pe o bucata de hartie. Si-ti dictez eu....... Subsemnata... Cum o cheama pe ea... Donez Clinicii de Ortopedie Pediatrica... Suma de 1.350 euro, pentru a fi utilizata in folosul activitatilor desfasurate de medicii acestei sectii...Activitati didactice, ca asa poti sa zici ca...Stai putin...Pentru activitati desfasurate... Doua puncte... Congrese, publicatii, carti, reviste etc....Numele ei acolo si numele meu dedesupt. Ea scrie, tu ii dictezi si ea scrie cu mana ei. Da? Si acolo data si jos numele ei citet...Ii dictezi si ea semneaza hartia asta. Tu iei banii si pe urma primul lucru sa luam bilete pentru... 3 bilete pentru...Barcelona.Pentru Barcelona. Bine, s-a facut. Si joi dimineata vedem, ori incepem cu ea.La data de 24 noiembrie 2016 intre Burnei si alte persoane se poarta urmatoarea conversatie in biroul medicului:Aaa... ai semnat hartia?Am semnat-o......neinteligibil... (se suprapun conversatiile)... dar trebuia sa scriu CNP-ul si sa...Bine. Scrie CNP-ul acolo... si lasa-i la ...[neinteligibil]... doctor.Eu am semnat hartia aia, ma?Da, da...........2.350?Ihi.Si cu 500?Erau cu totu'.Cu totu'. 2350, cu totu'.Si cu astia 500?Pai ai zic ca e 100... ca e 1.000!500 e. Si cat a dat?Deci asta-nseamna......O mie...1.815.... cincisprezece.Bine. Aaa... eu zic ca cel mai bine sa-i rez... cine are cel mai mult timp? Sa-i luati bilete saptamana asta pentru...Pai e prea devreme tata... e cu 7 luni inainte!