Ministrul Mediului cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic: Lupta cu taierile ilegale are nevoie de masuri si pedepse aspre

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe , cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic, in urma amanarilor repetate a dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a modificarilor aduse documentului, prin care se promoveaza un pachet complet de masuri impotriva taierilor ilegale."In urma cu o saptamana am spus ca noul Cod Silvic promoveaza o legislatie de temut pentru cei care sfideaza legile padurii. Se pare ca primii care se tem deja de modificarile aspre pe care Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor le sustine sunt chiar parlamentarii care astazi detin majoritatea in Parlament. Ii solicit conducerii Camerei Deputatilor sa supuna la vot in regim de urgenta pachetul de legi care face trecerea de la un Cod Silvic permisiv cu infractorii, la unul in care nimeni nu mai este tolerant cu acestia", a declarat Costel Alexe, intr-un comunicat.In acelasi timp, Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor a subliniat ca amanarea adoptarii Codului Silvic in forma modificata "ii face pe cei care intarzie acest proces sa fie complici ai celor care taie ilegal din padurile Romaniei".Amendamentele din noul Cod Silvic pe care Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor le sustine fac referire la urmatoarele modificari: furtul de arbori va intra direct sub incidenta penala, indiferent de prejudiciu; camioanele sau tirurile cu care sunt transportati arborii taiati ilegal vor fi confiscate; taierile la ras vor fi interzise si in rezervatiile naturale; avizul de transport va deveni obligatoriu si pentru: rumegus, biomasa, coaja arborilor si orice rest de lemn.De asemenea, lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat. Iar sumele destinate pazei suprafetelor de padure sub 30 de ha vor creste cu peste 30%.In plus, evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie.Accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor si din drumurile forestiere, iar accesul cetatenilor in padure va fi permis pentru recreere, inclusiv cu bicicleta."Lupta cu taierile ilegale are nevoie de masuri si pedepse aspre. Sper ca parlamentarii care se fac responsabili de amanarea votului final sunt constienti ca intarzie promovarea legilor care ne apara padurea si favorizeaza o legislatie mult prea permisiva pentru cei care comit ilegalitati", a mai precizat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.