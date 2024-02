Raportul GRECO pentru Romania: Coruptia parlamentarilor si a magistratilor

Consiliul Europei a publicat, vineri, raportul adoptat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) pentru evaluarea situatiei din Romania, tema sa fiind "prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului, judecatorilor si procurorilor".

Intr-un comunicat remis Ziare.com de Ministerul Justitiei se precizeaza ca raportul a fost intocmit in baza urmatoarelor criterii:

principii etice si reguli de conduita

conflictul de interese

interzicerea sau restrangerea dreptului de a desfasura anumite activitati

declararea averilor, veniturilor, obligatiilor si intereselor

respectarea regulilor cu privire la conflictul de interese

cunoasterea normelor de integritate

"Raportul formuleaza 13 recomandari pentru autoritatile romane; 9 in ceea ce priveste prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului si 4 cu privire la judecatori si procurori", se arata in comunicatul citat, precizandu-se totodata ca media de recomandari adresate celor 34 de state evaluate de GRECO este de 14.

Ministerul Justitiei apreciaza ca raportul este "obiectiv si echilibrat" si ca el confirma "nevoia unui accent sporit asupra masurilor preventive si educative anticoruptie, dublat de garantarea stabilitatii cadrului legislativ si institutional anticoruptie".

"Recomandarile in ceea ce priveste activitatea Parlamentului Romaniei vizeaza cresterea gradului de transparenta si acces al cetateanului la informatii privind activitatea legislativa, transparentizarea activitatilor de lobby, adoptarea si aplicarea eficienta a unui cod etic al parlamentarului, consolidarea sistemului de restrictii cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri si alte beneficii pentru parlamentari.

Ads

Totodata, raportul evidentiaza necesitatea clarificarii regimului conflictului de interese si al incompatibilitatilor, solicitand un rol proactiv din partea ANI in gestionarea ex oficio a cazurilor privind membrii Parlamentului. Nu in ultimul rand, GRECO solicita clarificari privind sistemul de imunitati si imbunatatirea acestuia inclusiv prin reglementarea unor criterii clare si obiective privind deciziile de ridicare a imunitatii", se mai arata in comunicatul citat.

In privinta magistratilor romani, raportul formuleaza recomandari ce vizeaza "implicarea activa a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si a Inspectiei Judiciare in promovarea integritatii si cresterea gradului de cunoastere si aplicare a standardelor de integritate si etica, inclusiv prin o analiza profunda a riscurilor si vulnerabilitatilor".

Foarte important este faptul ca in raportul GRECO sunt formulate "propuneri de crestere a transparentei procedurii de numire si revocare din functiile de conducere la nivelul parchetelor", in contextul in care anul acesta urmeaza sa expire mandatul procurorului general si al procurorului sef al DNA.

Ads

"Ministrul Justitiei ia act de aceasta recomandare extrem de actuala si reitereaza optiunea de a exercita aceasta prerogativa legala pe baza unor criterii obiective si transparente esential fiind cel al integritatii", se mai arata in raport.

Ministerul Justitiei precizeaza ca va asigura reflectarea acestor recomandari in cadrul viitoarei Strategii Nationale Anticoruptie (SNA) 2016 -2020, aflata in curs de elaborare.

Conform sursei citate, raportul a fost adoptat in cadrul reuniunii plenare din perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2015 si face parte din runda a patra de evaluare care a debutat in ianuarie 2012.

GRECO a fost infiintat in anul 1999 in vederea monitorizarii nivelului de conformitate a statelor membre cu standardele anticoruptie. Masurile luate de autoritatile nationale pentru implementarea recomandarilor GRECO sunt ulterior evaluate de GRECO prin procedura de examinare a conformitatii (compliance procedure).

C.B.