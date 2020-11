Milionarul ajuns sef al CJ Caras-Severin, despre functionarul care ar fi inchis ochii la un furt de 2,5 milioane de lei: "In China sau in Singapore ar fi fost executat pe loc"

Presedintele CJ Timis a prezentat documente din care reiese ca fosta conducere a Consiliului Judetean Caras-Severin, care ar fi trebuit sa recupereze 2,5 milioane de lei (aproximativ 500.000 de euro) de la fosti angajati ai Caminului pentru Persoane Varstince, condamnati pentru coruptie , au actionat pentru recupararea banilor abia dupa prescrierea faptelor.Dunca i-a atacat extrem de dur pe fostul presedinte al CJ Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, si pe vicepresedintele responsabil de Centrul pentru Persoane Varstnice, Ionut Popovici."Acesti doi nenorociti,incompetenti si protectori fata de cei vinovati nu au facut nimic din ce ar fi trebuit. Au asteptat sa se prescrie faptele astfel incat infractorii sa poata ridica sechestru de pe imobil si de pe sumele gasite in cont. Bataia de joc fata de bugetul unui judet vandalizat a mers pana acolo incat caminul in care erau adapostiti batranii carora li s-au furat pensiile, a trebuit sa plateasca si cheltuieli de judecata. Aceste doua hiene protectoare de infractori sunt Popovici Ionut si Hurduzeu Silviu", a scris Romeo Dunca, pe Facebook.Presedintele CJ Caras-Severin nu s-a limitat, insa, la aceste acuze. "Un furt de 2.500.000 ron, adica 550.000 eur (sau 25 miliarde in lei vechi pt a intelege si pensionarii ce sunt pregatiti sa voteze in 6 decembrie pe acesti nemernici) din bugetul judetean acoperit prin lipsa de actiune a lui Ionut Popovici in calitate sa de sef direct la DGASPC a ramas nerecuperat. Si nesimtitul mai are tupeu sa vorbeasca de faptul ca statul nu aloca decat 16 lei pe zi pentru masa zilnica. In China sau in Singapore ar fi fost executat pe loc. In Romania va merge in parlament si va obtine imunitate dupa care va da sfaturi. Analizand chiar si activitatea mea", a mai scris Dunca.Romeo Dunca i-a cerut lui Marcel Vela sa infiinteze un post permanent al Politiei Economice in Consiliul Judetean Caras-Severin."Cer public dlui Ministru Marcel Vela sa detaseze 2 persoane din politia economica (de preferinta din alte judete decat cele aflate in subordinea pe linie fiscala a dlui Dragomir Ion) la sediul CJ pentru a putea analiza volumul mare de teme suspecte din mai multe departamente si directii. De asemenea rog persoane, specializate in cercetarea de infractiuni economice, iesite la pensie, dar cu drag de popor sa ma ajute in calitate de voluntari. Bugetul judetului este praf, nu exista resurse salariale pentru anumite directii pt luna decembrie. Din acest motiv nu pot asigura retribuirea unor astfel de activitati. Asigur cazare si masa celor interesati. Adica mai pe romaneste e nevoie urgenta sa infiintam un punct de lucru al politiei economice la CJ Caras-Severin", a mai aratat, Romeo Dunca, pe Facebook.