Seful de la Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Capitalei a fost demis. Politistul este inculpat intr-un dosar de coruptie

"Cu privire la informatiile aparute in spatiul public, facem precizarea ca seful Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice a fost pus la dispozitie, in cadrul unei subunitati de politie , avand in vedere ca este cercetat intr-o cauza penala, in care are calitatea de inculpat", precizeaza sambata DGPMB.Sursa citata reitereaza ca "Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti nu tolereaza abaterile de la juramantul depus, de la Statutul politistului si de la legile in vigoare".Potrivit unor surse din Politie, in cursul zilei de joi, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Politiei Capitalei a venit o instiintare din partea DNA prin care institutia era notificata ca seful Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice a fost inculpat intr-un dosar de coruptie