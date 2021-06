Caz incredibil de coruptie la Botosani. Sofer dus cu masina politiei la bancomat sa scoata banii de spaga

La inceputul acestei luni nu mai putin de 16 politisti de la Serviciul Rutier Botosani au fost dusi pentru audieri intr-un dosar masiv de luare de mita si abuz in serviciu. Opt dintre acestia au fost initial arestati, dupa care plasati sub control judiciar. Procurorii DNA ii acuza pe politistii de la rutiera ca au luat spaga de la soferi pentru a inchide ochii la tot felul de nereguli grave, scrie Adevarul.ro Printre acestia se afla si un comisar de Politiei. In timpul anchetei au fost scoase la iveala detalii scandaloase si greu de crezut.Dus de politisti la bancomat sa scoata spagaPrintre altele se banuie ca doi politisti de la rutiera au escortat un sofer pana la bancomat ca sa fie sigura cu le da spaga, arata monitorulbt.ro . Barbatul a fost oprit in trafic pentru o abatere la legislatia rutiera dar nu avea niciun ban in portofel. In schimb avea cardul si bani in cont. Pentru a nu rata spaga, politistii l-au dus pe sofer, cu masina politiei, pana la un bancomat, sa scoata banii promisi.Se fac investigatii pentru a vedea daca acest lucru se probeaza.